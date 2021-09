Razdeljena Amerika se spominja svojega najhujšega terorističnega napada

V nadaljevanju preberite:

Američani so se tudi na dvajseto obletnico najhujšega terorističnega napada v svoji zgodovini spomnili 2977 žrtev, med branjem njihovih imen je voda kot vsak dan izginjala v breznih spomenika na tleh porušenih stolpov newyorškega Svetovnega trgovinskega centra. Le dva tedna po umiku vojske iz Afganistana, ki so ga jeseni 2001 napadli zaradi talibskega dajanja zatočišča teroristom Al Kaide, sta demokratski predsednik Joe Biden in podpredsednica Kamala Harris pozivala k enotnosti, ki je še ni.