Nobelova nagrada za mir beloruskemu, ruskim in ukrajinskim nevladnikom

V Oslu so razglasili dobitnike letošnje Nobelove nagrade za mir. To si bodo razdelili predstavnik beloruske civilne družbe Ales Bialiatski, ruska nevladna organizacija Memorial in ukrajinska nevladna organizacija Center za državljanske svoboščine.

»Dobitniki nagrade predstavljajo civilno družbo v svojih državah. Že vrsto let spodbujajo pravico do kritike oblasti in zaščito temeljnih pravic državljanov. Izjemno si prizadevajo za dokumentiranje vojnih zločinov, kršitev človekovih pravic in zlorabe oblasti. Skupaj dokazujejo pomen civilne družbe za mir in demokracijo,« je svoj izbor utemeljil Nobelov odbor.

Med favoriti se je letos sicer omenjalo vodjo beloruske opozicije Svetlano Tihanovsko, ruskega disidenta Alekseja Navalnega ter Urad visokega komisarja ZN za begunce.

Nobelova nagrada za mir velja za najprestižnejšo, lani sta jo prejela novinarja Maria Ressa s Filipinov in Dmitrij Muratov iz Rusije »za branjenje svobode izražanja, kar je predpogoj demokracije in trajnega miru«.

Seznam kandidatov je bil tako kot za vse nagrade skrivnost, znano pa je, da je za nagrado za mir prispelo 343 nominacij. Med njimi je bilo 251 posameznikov in 92 organizacij.

Med nominiranci tudi Zelenski in papež Frančišek

Med bolj znanimi nominiranci so bili še ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, britanski TV-voditelj in biolog David Attenborough, papež Frančišek, disidenta Julian Assange in Edward Snowden, pa tudi Meddržavno sodišče in Urad visokega komisarja ZN za begunce.

Lanska dobitnika Nobelove nagrade za mir Maria Ressa in Dmitrij Muratov med podelitveno slovesnostjo v Oslu. FOTO: Reuters

Letošnji teden Nobelovih nagrad se je sicer začel v ponedeljek z razglasitvijo nagrajenca za medicino ali fiziologijo, končal pa se bo prihodnji ponedeljek z razglasitvijo prejemnika Nobelove nagrade za ekonomijo.

Nagrade bodo tradicionalno podelili 10. decembra – na obletnico smrti Alfreda Nobela, švedskega izumitelja in ustanovitelja Nobelove fundacije.

Razglasitev dobitnika letošnje Nobelove nagrade za mir lahko v živo spremljate prek spodnje povezave.