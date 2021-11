Različica omikron se je razvijala izolirano več kot leto dni

Novo različico omikron je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) označila za zaskrbljujočo, saj naj bi bila bolj prenosljiva od prevladujoče delte. Veliko število mutacij te različice bi lahko znatno zmanjšalo učinkovitost cepiv proti covidu-19 in povečalo tveganje za ponovno okužbo s koronavirusom.

Za zdaj o omikronu še ni znanega prav veliko, so pa države ukrepale precej hitreje kot v prejšnjih primerih. The Guardian poroča, da je globalno širjenje omikrona – če je v resnici veliko bolj nalezljiv kot različica delta – do neke mere sicer neizogibno, a upočasnila ga bodo precej verjetno cepiva in omejitev potovanj.

V Sloveniji je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje polno cepljenih 1.145.838 oseb oziroma 54,3 odstotka prebivalstva.

Kot je na družbenem omrežju twitter pojasnil Roman Jerala s Kemijskega inštituta, »genomska analiza različice omikron kaže, da se je razvijala in nabirala mutacije izolirano več kot leto dni, možno v imunokompromitirani osebi, in se najbolj verjetno začetek oktobra začela širiti s podvojitvenim časom 4.8 dni«. Podvojitveni čas, je še pojasnil dr. Jerala, pomeni, da je na vsakih 4.8 dni dvakrat več okuženih.

AstraZeneca je pokazala slabo zaščito proti različici beta, ki vsebuje nekaj podobnih mutacij kot omikron. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Smiselno cepljenje

Glede na pričakovano slabšo nevtralizacijo različice omikron s protitelesi bi bilo smiselno, da se cepljeni z vektorskimi cepivi (predvsem AstraZeneco) dodatno zaščitijo z mRNA cepivom. AstraZeneca je pokazala slabo zaščito proti različici beta, ki vsebuje nekaj podobnih mutacij kot omikron (na primer E484K), je še zapisal Roman Jerala.

Iz podjetja BioNTech so sicer sporočili, da lahko v šestih tednih adaptirajo cepivo in pošljejo prve količine v 100 dneh. V dveh tednih naj bi bilo jasno, kako učinkovita so proti omikronu dosedanja cepiva.

Okužbe z različico omikron so doslej odkrili v Južni Afriki, Bocvani, Hongkongu, Izraelu, Belgiji, Veliki Britaniji, Nemčiji, Italiji in na Češkem ter v Avstraliji. V Sloveniji omikrona za zdaj še niso potrdili. Z zunanjega ministrstva republike Slovenije so državljane, ki se nahajajo v Južni Afriki, že pozvali, naj se čim prej vrnejo v domovino ter aktivno spremljajo razmere. Vse več držav bo namreč najverjetneje zapiralo meje oziroma omejilo letalski promet čez svoja ozemlja.