10.58 Japonska zaradi omikrona odpovedala finale VN drsalcev

Prireditelji finala velike nagrade umetnostnih drsalcev, ki bi moral potekati od 9. do 12. decembra v Osaki, so sporočili, da tekmovanje odpovedujejo. Japonska vlada je namreč zaradi novega seva koronavirusa, imenovanega omikron, v ponedeljek tujcem prepovedala vstop v državo, poroča agencija AFP.

10.22 Velika Britanija odobrila zdravilo proti covidu-19 podjetja GlaxoSmithKline

Britanski regulator je danes odobril zdravilo proti covidu-19 sotrovimab, ki ga proizvaja britansko farmacevtsko podjetje GlaxoSmithKline (GSK). Zdravilo naj bi bilo glede na navedbe proizvajalca učinkovito tudi proti koronavirusni različici omikron. Britanska vlada je pri tem v sredo naročila še 114 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19. Zdravilo je varno in učinkovito pri zmanjševanju možnosti hospitalizacije ali smrti za 79 odstotkov covidnih bolnikov, so sporočili iz britanske agencije za zdravila in medicinske pripomočke (MHRA). Zdravilo je primerno za bolnike z blažjim ali srednje težkim potekom bolezni, ki jim grozi razvoj hujšega poteka bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predklinične študije so pokazale, da so v zdravilu tudi učinkovine, ki delujejo proti ključnim mutacijam, ki so prisotne pri omikronu, pa so sporočili iz GSK. »Do danes je sotrovimab pokazal učinkovitost proti vsem testiranim različicam,« so dodali. Trenutno še podrobneje testirajo učinkovitost zdravila proti omikronu, več informacij pa bo predvidoma na voljo do konca leta. Sotrovimab je zdravilo z monoklonskimi protitelesi. Gre za vrsto beljakovine, ki se pritrdi ne beljakovino bodice S, s čimer še zmanjša sposobnost vstopanja virusa v celice v telesu. V boju proti novemu koronavirusu pa britanska vlada še naprej stavi tudi na cepivo. Tako je v sredo zvečer naročila še 114 milijonov odmerkov cepiva podjetij Pfizer in Moderna. Ministrstvo za zdravje je ob najavi naročila zagotovilo, da bodo do sredine prihodnjega leta sto milijonov odmerkov cepiva donirali državam, ki ga potrebujejo.

09.40 V sredo potrdili 2125 novih okužb, delež pozitivnih 34,1-odstoten

Ob 6226 PCR-testih so včeraj potrdili 2125 novih okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Delež pozitivnih je 34,1-odstoten. Poleg tega so včeraj opravili še 79.162 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi aktivnih 33.527 primerov okužbe, 14-dnevna incidenca znaša 1591, sedemdnevno povprečje pa 1986.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.232.174 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.151.722.

V bolnišnični oskrbi je 1087 bolnikov s covidom-19, od tega 280 na intenzivni negi. Včeraj je umrlo 14 bolnikov s covidom-19, kažejo podatki, ki jih je vlada objavila na svojem twitter profilu.

09.05 Znanstveniki odkrili sprožilec redkih krvnih strdkov po cepljenju z AstraZeneco

Znanstveniki verjamejo, da so odkrili »sprožilec«, ki vodi do izjemno redkega pojava krvnih strdkov po cepljenju s cepivom proti covidu-19 podjetja AstraZeneca. Vzrok za nastanek strdka je povezovanje posebnega trombocita v krvi z adenovirusom iz cepiva, na spletni strani poroča britanski BBC. Ekipa znanstvenikov v britanskem Cardiffu in ZDA je ugotovila, kako beljakovine v krvi privlači ključna sestavina cepiva, adenovirus. Menijo, da to sproži verižno reakcijo, ki lahko povzroči krvne strdke. Cepivo AstraZenece je vektorsko cepivo, ki je sestavljeno iz drugega virusa iz družine adenovirusov, spremenjenega tako, da vsebuje gen za izdelavo proteina novega koronavirusa. Po prejetju cepivo prenese gene novega koronavirusa v naše celice, ki proizvedejo virusne proteine bodice. Človeški imunski sistem prepozna te proteine kot tuje in ustvari protitelesa.

FOTO: Dinuka Liyanawatte/Reuters

Ko cepivo vbrizgajo v mišico posameznika, lahko del vstopi tudi v krvni obtok, poroča BBC. Cepivo v krvi se lahko poveže s posebnim tipom trombocita – faktorjem 4, zunanja površina adenovirusa pa menda močno privlači beljakovine na teh krvnih ploščicah. V redkih primerih imunski sistem posameznika te krvne ploščice zmotno prepozna kot virus in nadnje pošlje protitelesa, ki se združijo s krvnimi ploščicami ter lahko ustvarijo krvne strdke, raziskavo povzema BBC.

08.25 Azijske borze neenotne, prisotna zaskrbljenost zaradi omikrona

Azijske borze so današnje trgovanje končale neenotno. Med vlagatelji je prisotna zaskrbljenost zaradi nove različice koronavirusa, poimenovane omikron, ki bi lahko ogrozila okrevanje svetovnega gospodarstva. Različico so potrdili že v več državah, Japonska ima potrjena dva primera, ZDA imajo prvega, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na vodilni azijski borzi v Tokiu je indeks Nikkei, ki ga izračunavajo na osnovi vrednosti 225 najpomembnejših delnic, nazadoval za 0,65 odstotka na 27.753,37 točke.

07.55 Različica omikron že prevladuje v Južni Afriki

Močno mutirana različica omikron je povzročila strm porast primerov okužb s covidom-19 v Južni Afriki, zdravstveni strokovnjaki pa opisujejo stopnjo povečanja kot skrb vzbujajočo, poroča britanski Guardian. Različica zdaj predstavlja 74 odstotkov oziroma skoraj tri četrtine vseh genomov virusa, sekvenciranih v državi prejšnji mesec, potem ko so jo prvič našli v vzorcu, odvzetem 8. novembra v Gautengu, najbolj naseljeni južnoafriški provinci. Število primerov covida se je povečalo s tedenskega povprečja okoli 300 novih primerov na dan na tisoč prejšnji teden in nazadnje na 3500. Samo v sredo je bilo potrjenih 8561 novih primerov, kar je dvakrat več od števila novih primerov, zabeleženih dan prej, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za nalezljive bolezni (NICD).

FOTO: Mario Tama/AFP

Dr. Michelle Groome, vodja NICD, je dejala, da je povečanje eksponentno, in dodala, da je hitro naraščajoče število novih dnevnih primerov pospešila nova različica, poroča AFP. Južnoafriški nacionalni inštitut za nalezljive bolezni (NICD) je dejal, da zgodnji epidemiološki podatki kažejo, da se je omikron lahko izognil določeni imunosti, pridobljeni s cepivi, vendar bi morala obstoječa cepiva še vedno ščititi pred hudo boleznijo in smrtjo. Epidemiologinja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Maria van Kerkhove je prepričana, da bi morali biti podatki o tem, kako nalezljiv je bil omikron, na voljo v nekaj dneh.

Po tem, ko so včeraj omikron potrdili tudi v ZDA, so primere te različice potrdili tudi v Združenih arabskih emiratih in Južni Koreji.

06.00 Vlada o podaljšanju letošnjih bonov

Vlada bo na današnji seji med drugim odločala o predlogu gospodarskega ministrstva, da se letošnji boni, imenovani bon21, podaljšajo, najverjetneje do sredine prihodnjega leta. Letošnji boni so za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi zaživeli sredi julija, do 22. novembra pa so jih državljani unovčili polovico. Porabljena vrednost je znašala 96,2 milijona evrov, neporabljenih je še za 95,9 milijona evrov. S podaljšanjem želi vlada ob slabi epidemiološki sliki preprečiti množično obiskovanje turističnih destinacij. Vlada prav tako predlaga podaljšanje lanskih bonov, namenjenih pomoči turističnemu sektorju. Ta predlog je vključila v predlog najnovejšega zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje epidemije in omilitev njenih posledic, ki že čaka na obravnavo v DZ. Medtem je za podaljšanje letošnjih bonov po navedbah ministra za finance Andreja Širclja dovolj vladni sklep.

Po poročanju Radia Slovenija naj bi danes razpravljali tudi o izvedbi letošnjih božičnih sejmov.

00.30 Slovenija uvaja večkratno testiranje potnikov iz držav na jugu Afrike

Zaradi širjenja nove koronavirusne različice omikron je vlada včeraj na dopisni seji odločila, da morajo potniki, ki pridejo v Slovenijo iz sedmih držav na jugu Afrike, med desetdnevno karanteno opraviti tri PCR-teste. Odlok bo začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu. Zaradi širjenja omikrona je še naprej obvezna desetdnevna karantena ob vstopu v Slovenijo za osebe, ki imajo prebivališče ali so se v zadnjih 14 dneh pred vstopom v Slovenijo zadrževale v Južni Afriki, Lesotu, Bocvani, Zimbabveju, Mozambiku, Namibiji ali Esvatiniju, so sporočili z vlade.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Nova pa je odločitev vlade, da morajo osebe, ki prihajajo iz omenjenih držav, opraviti PCR-test takoj po vstopu v Slovenijo ter peti in deseti dan po napotitvi v karanteno na domu. Obvezne karantene ne morejo predčasno prekiniti. Osebe, ki so iz teh držav vstopile v Slovenijo v obdobju 14 dni pred uveljavitvijo tega odloka, morajo o tem obvestiti interventno številko 113 in se odpraviti v karanteno na domu za deset dni od datuma vstopa v Slovenijo. PCR-test morajo opraviti takoj po klicu in na zadnji dan karantene na domu. Še vedno velja, da se tujcem brez prebivališča v Sloveniji, ki prihajajo iz teh držav, vstop ne dovoli.

Vlada pri tem še svetuje, da osebe, ki prihajajo iz držav, ki niso na seznamu, a je bil tam potrjen omikron, ob vstopu v Slovenijo opravijo hitri test.