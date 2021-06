Razvpitega Johna McAfeeja našli mrtvega v španskem zaporu

Zapor v bližini Barcelone, kjer je umrl John McAfee. FOTO: Albert Gea/Reuters

Divje življenje

John Mcafee z odvetnikom na novinarski konferenci pred sodiščem v Gvatemali. FOTO: Stringer/Reuters

Razvpiti tehnološki inovatorje v sredo v svoji zaporniški celici v Barceloni kmalu zatem, ko je špansko sodišče odobrilo njegovo izročitev ZDA, storil samomor, so potrdili njegovi odvetniki.V Veliki Britaniji rojenemu 75-letnemu izumitelju protivirusnih programov je v ZDA grozila 30-letna zaporna kazen zaradi domnevnih davčnih goljufij. McAfee je več let bežal pred ameriškimi organi pregona, ki ga lovijo zaradi utaje davkov in goljufije s kriptovalutami. Večino tega časa je preživel kar na svoji orjaški luksuzni barki.V španskem zaporu je že devet mesecev, odkar so ga v začetku oktobra prijeli, ko se je na barcelonskem letališču z britanskim potnim listom poskušal vkrcati na letalo, namenjeno v Istanbul.Na zaslišanju pred španskim sodiščem je McAfee prosil, naj ga ne izročijo ZDA, saj ga tam, glede na njegovo starost, čaka dosmrtni zapor. Le nekaj ur po odločitvi sodišča, kljub temu da se je nanjo po besedah odvetnikov nameraval pritožiti, so ga našli obešenega v zaporniški celici. Oživljanje je bilo prepozno, odrejena je bila preiskava o njegovi smrti.Njegov Odvetnikje dejal, da je McAfeejeva smrt »posledica krutega sistema, ki ga je brez razloga tako dolgo zadrževal v zaporu«.McAfee je me drugim delal za Naso pri projektu Apollo ter za Xerox in Lockhead Martin, nato pa je leta 1987 izdelal prvi komercialni protivirusni program. Čeprav je svoje podjetje prodal že davno, program še vedno nosi njegovo ime in ima 500 milijonov uporabnikov.Leta 2019 je javno izjavil, da iz ideoloških razlogov že osem let ni plačal dohodnine ZDA, kmalu nato se je z ženo, telesnimi stražarji, uslužbenci in štirimi psi preselil na svojo barko in zapustil ozemlje ZDA.Ekscentrični bogataš je med drugim dvakrat poskušal postati kandidat Libertarne stranke za predsednika ZDA, svojo pomoč pri uporabi kriptovalut za obvod ameriških sankcij pa je ponujal Kubi.Pred tem je več let preživel v Belizeju, od koder je pobegnil, ko ga je policija iskala za zaslišanje v zvezi z umorom njegovega soseda . Belizejska policija je kasneje sporočila, da ni bil med osumljenci,, premier te srednjeameriške države, pa je McAfeeja označil za »popolnoma paranoičnega, celo trčenega«.McAfee, ki je imel po lastnih besedah »najmanj 47 otrok«, je bil poročen s 30 let mlajšo, nekdanjo prostitutko, ki jo je najel prvo noč po vrnitvi v ZDA iz gvatemalskega zapora, v katerem se je znašel po pobegu iz Belizeja.Janice je v nedeljo na twitterju objavila mnenje, da želijo ZDA proces proti McAfeeju uporabiti kot svarilni zgled, zaradi česar nima upanja na pravično sojenje.