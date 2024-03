Rdeči pohod v Bruselj se je začel v Rimu

V nadaljevanju preberite:

Nicolas Schmit je po izvolitvi za vodilnega kandidata za predsednika evropske komisije svojo privrženost Evropi opisal z zgodbo svoje družine. »Moj oče, jeklarski delavec v Luksemburgu, je izgubil svojega očeta, ko je bil star 12 let,« je pripovedoval na kongresu evropskih socialistov (PES) v Rimu. Pod streli je padel pred sinom v družinski kuhinji 10. maja 1940, ko je nacistična Nemčija zasedla Luksemburg.

»To je izkušnja, ki je oblikovala mojo družino in mojo politiko,« je nadaljeval 70-letni politik iz socialistične delavske stranke v Velikem vojvodstvu. Schmit je v Rimu pozval EPP in liberalce, naj se zavedajo svoje zavezanosti Evropi. »Normalizacija skrajne desnice, kot jo vidimo na Nizozemskem, je nevarna in neodgovorna,« je dejal. Predvsem jasna Schmitova drža in njegovi dosežki v zadnjih letih – od leta 2019 je evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice – naj bi povsem utelešali vrednote socialistov.