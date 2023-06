Rekordne temperature morske površine v severnem Atlantiku

Temperature morske površine (v nadaljevanju temperature) v severnem Atlantiku dokaj dosledno presegajo dnevne rekorde, poroča Guardian. Na podlagi zapisov od leta 1981, ko so se začela globalna satelitska opazovanja, so bile dnevne temperature v regiji od prvega tedna marca 2023 višje od izmerjenih v prejšnjih 42 letih.

V tem mesecu so bile v severnem Atlantskem oceanu približno 0,5 stopinje Celzija višje od prejšnjih najvišjih junijskih dnevnih površinskih temperatur. Običajno dnevno povprečje temperature morske površine v severnem Atlantiku doseže vrh proti koncu avgusta. Letos je bilo dnevno globalno povprečje, merjeno od konca marca, najvišje od začetka merjenja in je doseglo vrh pri 21,2 stopinje Celzija v začetku aprila – kar je preseglo prejšnji rekord 21 stopinj Celzija iz marca 2016. Trenutno je dnevno globalno povprečje 20,9 stopinje Celzija, približno 0,2 stopinje več od prejšnjega rekorda v juniju.

Odkloni od običajnega svetovnega povprečja temperature so povezani z razvijajočim se El Niñom, navaja Guardian.

Nacionalna uprava za oceane in atmosfero (NOAA) napoveduje, da se bo El Niño najverjetneje nadaljeval čez prihajajočo zimo in da bo vsaj zmerne moči, vrhunec pa bo dosegel novembra in januarja.

Rekordi tudi na Islandiji

Medtem ko El Niño prispeva k svetovnemu povprečnemu trendu temperatur morskega površja, nekateri podnebni znanstveniki nakazujejo, da so za lokalne temperature krive koncentracije saharskega prahu, ki so junija letos nad tropskim severnim Atlantikom na eni najnižjih ravni v zadnjih dveh desetletjih.

Tudi na Islandiji dosegajo nekatere temperaturne rekorde, ki so bili blizu 28 stopinj Celzija na dveh lokacijah: Egilsstaðaflugvöllur in Hallormsstaður​. To so najvišje temperature, ki so bile sploh kdaj zabeležene na Islandiji pred poletnim solsticijem.