Rektor sprožil polemiko s stališčem do fojb

»Spomin« za izhod iz vsesplošne krize

Zgodovinar dr. Borut Klabjan meni, da spravni koraki predsednikov Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle ne pripomorejo k poglobljenemu soočenju medsebojnih spominov, prej težijo h kolektivni pozabi.FOTO: Osebni arhiv

Spravni koraki Pahorja in Mattarelle

Novi rektor univerze za tujce v Sienije povzročil val razburjenja v italijanski javnosti s stališčem, da je dan spomina na fojbe in eksodus, ki so ga v Italiji uvedli leta 2004, posledica potvarjanja zgodovine. Poudaril je, da za tem praznikom, ki je tudi v nasprotju s svetovnim dnevom spomina na žrtve holokavsta, stoji desnica, ki se bolj ali manj odprto spogleduje s fašizmom – ob hkratni šibkosti političnih in kulturnih vrhov italijanske republike.Na Montanarija, ki piše kolumne za rimski dnevnik Il Fatto Qutidiano, se je usul plaz kritik z vseh strani, ki je še niti ni začel opravljati. Montanari je na očitke odgovoril, da stoji za bistvom svojega prispevka, da fašizem prevlada samo takrat, ko mu uspe potvoriti zgodovino. Poudaril je, da ne zanika fojb, kjer so pod Titovo jugoslovansko vojsko umrli tako fašisti in kolaboracionisti, kot tudi nedolžni ljudje, vendar da so se ti dogodki odvili v zgodovinskem kontekstu zmage nad fašizmom in nacizmom.Da se je v italijanski zavesti zadnjih dvajsetih let uveljavila nekakšna paradigma o medvojnih in povojnih zločinih »barbarskih Slovanov« nad italijanskim prebivalstvom v Istri in Dalmaciji, večkrat občutijo predvsem Slovenci v Italiji. Prav tako v italijanskih predalih ostaja skupno poročilo o medsebojnih zgodovinskih odnosih, ki ga je pred 21 leti izdelala slovensko-italijanska kulturnozgodovinska komisija, uradno pa ga je sprejela samo Slovenija. Včerajšnji Il Piccolo je v zvezi s polemiko, ki jo je sprožil Montanari, poročal, da so si italijanski zgodovinarji enotni glede tega, da je bila uvedba dneva spomina na fojbe in eksodus upravičena počastitev zgodovinskih dogodkov., znanstveni svetnik na Znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru, ki kot profesor zgodovine poučuje na ljubljanski filozofski fakulteti, pravi, da alternativni pogledi prevladujoči italijanski predstavi o tem, kaj se je na njihovi vzhodni meji dogajalo med in po vojni, v zadnjih letih le občasno vznikajo. Tudi njega vabijo na različne dogodke, kjer razsvetljujejo preteklo dogajanje. Klabjan je prejšnji teden s kolegompri Mladinski knjigi izdal zgodovinsko delo Ogenj, ki je zajel Evropo: Narodni dom v Trstu (1920–2020). Oba avtorja sta tržaška Slovenca in sta velik del svojega strokovnega dela posvetila primorski zgodovini.Na odnos Italije do nekdanje Jugoslavije in pozneje Slovenije so po Klabjanovem mnenju odločilno vplivale geopolitične razmere po drugi svetovni vojni. »Italija je bila branik pred komunizmom z vzhoda in tako je, podobno kot Avstrija, lahko pometla pod preprogo vlogo, ki jo je imela med vojno. Pozabili so, da se je pravzaprav v Italiji rodila prva skrajna desna totalitaristična ideologija v obliki fašizma, ki se je pozneje razširila v Nemčijo. Ni bil Hitler vzornik Mussoliniju, ampak nasprotno,« poudarja sogovornik. Ob umanjkanju te samorefleksije se je Italija ob koncu hladne vojne in padcu berlinskega zidu znašla sredi ekonomske, politične in identitetne krize. Kot izhod in sredstvo nacionalnega poenotenja ji je služila do takrat marginalizirana »resnica« o genocidnih Slovanih, ki so jo gojili predvsem tržaški desničarji in si je ob utišanju levice utrla pot v narodno zavest.Za spravno pot negovanja različnih spominov – na eni strani italijanskega, na drugi pa slovenskega – sta se lani, ob srečanju ob 100. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu, zavzela predsednika Slovenije in Italije,in. Ali je bil njun poklon žrtvam pred bazoviško fojbo, ki simbolizira trpljenje italijanskega obmejnega prebivalstva zaradi povojnih pobojev in pregonov, in bližnjim spomenikom bazoviškim junakom – ki so se pred stotimi leti uprli italijanskemu fašizmu – zgodovinsko dejanje, bo pokazal čas.Klabjan opozarja, da je bila slovenska javnost na eni in drugi strani meje zelo razklana glede Pahorjevega dejanja. Poleg tega so italijanski mediji večinoma prezrli Mattarellov poklon bazoviškim junakom, ki so v Italiji še zdaj uradno teroristi, na veliko pa so se razpisali o tem, da se je Pahor kot prvi postjugoslovanski predsednik poklonil spomeniku na bazovskem Šohtu. »Taki koraki obeh predsednikov, ki bosta oktobra obiskala Gorici, nosilki naslova evropske prestolnice kulture 2025, ne težijo k medsebojnemu razumevanju prek kritične analize kompleksne preteklosti, temveč se, podobno kot se dogaja drugod po Evropi, izogibajo poglobljenemu soočenju z namenom ustvarjanja novih načinov kolektivne amnezije in homogenizacije konfliktnih spominov,« je prepričan.