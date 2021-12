Režim je močan v medijih, šibak na ulici

V nadaljevanju preberite:

Protestniki, ki že več koncev tedna zapored blokirajo ceste po Srbiji, se ne bi smeli zadovoljiti z majhnimi koraki dobre volje, ki jih kaže oblast Aleksandra Vučića, protestirati morajo, dokler ne ustavijo načrtov za okolju škodljivo izkopavanje litija in dokler ne zrušijo te oblasti, so si enotni ekologi, kmetje in novinarji redkih opozicijskih medijev.