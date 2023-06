V Srbiji podaljšali rok za oddajo nezakonitega orožja

Srbske oblasti so do konca junija podaljšale rok za oddajo nezakonitega orožja, ki bi se sicer iztekel danes. Možnost predaje nezakonitega orožja brez posledic je vlada uvedla po strelskih napadih, v katerih sta 13-letnik in 20-letnik prejšnji mesec ubila skupno 18 ljudi. Državljani so do srede predali skoraj 63.000 kosov orožja.

Podaljšanje roka za anonimno in nekaznovano predajo orožja in streliva v lasti državljanov brez dovoljenja do 30. junija je odredil notranji minister Bratislav Gašić, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Prvotni enomesečni rok za predajo nezakonitega orožja brez posledic bi se iztekel danes.

Državljani so do srede do 19. ure policiji predali 62.801 kos orožja, okoli 2,8 milijona kosov streliva in 22.119 eksplozivnih naprav, je v sredo zvečer na novinarski konferenci povedala predsednica vlade Ana Brnabić.

Lastnik srbske televizije Pink po napadih ukinja resničnostni šov Zadruga

Cilj vlade sicer je, da število kosov orožja znižajo z ocenjenih 450.000 na 40.000 oziroma na deset odstotkov.

Oblasti si z različnimi ukrepi prizadevajo tudi za drastično zmanjšanje zakonitega orožja v državi. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po napadih prejšnji mesec izrazil pričakovanje, da se bo v skladu z novimi ukrepi za do 90 odstotkov zmanjšala količina legalno pridobljenega orožja v državi.

Poleg predaje orožja je Brnabić na sredini novinarski konferenci med ukrepi, ki jih je po napadih uvedla vlada, omenila tudi zaposlitev dodatnih 1200 policistov, ki bodo dodatno skrbeli za varnost v šolah, kot tudi spremembe kazenskega zakonika in boj proti medvrstniškemu nasilju, še poroča Tanjug.

Poziv k anonimni in nekaznovani predaji orožja je bil eden od ukrepov srbske vlade po dveh smrtonosnih napadih v maju. V napadu 3. maja je 13-letni učenec na beograjski osnovni šoli ubil devet učencev in varnostnika. Dan kasneje pa je 20-letnik v treh vaseh blizu Mladenovca ubil osem ljudi, večinoma mladih.

Glede na podatke raziskovalnega projekta Small Arms Survey (SAS) naj bi imelo v Srbiji orožje 39 odstotkov ljudi, kar je največ v Evropi. Srbsko nacionalno združenje za orožje medtem navaja podatek, da je v zasebni lasti več kot 900.000 kosov orožja – od pištol do lovskega orožja.