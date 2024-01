Roman Žveglič: Odvzem goveda v Krškem je bil aktivističen

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je včeraj kmetu Rudiju Možganu z območja Krškega v inšpekcijskem postopku odvzema govedi vročila novo odločbo. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je kmet dobil odločbo z rokom za njihovo odpravo. Ker so bili pogoji reje na gospodarstvu izpolnjeni, so se živali že lahko vrnile k rejcu.

Kot je ob tej odločitvi danes v izjavi dejal Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice, ki je bila že od samega začetka prepričana, da gre za pretiran ukrep, dejal, je bil odvzem 23 govedi novembra lani aktivističen, saj so se vpletle tudi aktivistične organizacije.

Roman Žveglič FOTO: Črt Piksi/Delo

»Govedo so začeli danes vračati na kmetijo. Kot smo v zbornici opozarjali že od samega začetka, je bil ukrep nesorazmeren in nezakonit. Veseli nas, da so na drugi stopnji to prepoznali in naredili novo odločbo.«

Možganova kmetija je takoj po odvzemu živali pristopila k reševanju teh nepravilnosti, ki so bile. Kot je opozoril Žveglič, je bilo takrat ogromno deževja in so bile tedaj razmere za živali res na oko slabe. A je kmetija v skladu z navodili kmetijskosvetovalne službe uredila bivalni prostor in območje, kjer se bodo zdaj živali nahajale.

»Včeraj me je Rudi Možgan tudi o tem obvestil in se zahvalil zbornici za strokovno in pravno pomoč, ki smo jo pri tem nudili. Zavedamo se, da je nepoučenemu opazovalcu včasih lahko kakšna stvar nejasna, je ne pozna, a o teh zadevah mora razpravljati stroka.«

Kmetija Veniše. FOTO: Arhiv

V Sloveniji redimo skoraj pol milijona govedi, včasih se zgodi kakšno zanemarjanje ali kršitev, včasih se kakšna služba odzove prepozno, ampak tukaj so ponavadi poleg teh še kakšne druge težave kot pa samo slabo stanje pri živalih, takrat morajo na ogled priti še kakšne druge ustanove za pomoč tem ljudem, je dejal Žveglič.

Kot je dejal Žveglič, je novembra med slovenskimi kmetijami in kmeti završalo. »Prisoten je bil strah, marsikatera kmetija je dala živali že prej iz paše v hleve. Največji strah je bil med ostarelimi kmeti in med manjšimi kmetijami, ki že tako v osnovi kmetujejo zato, da obdelujejo to zemljo, da vzdržujejo slovensko krajino, zaslužek jim je drugotnega pomena. Prepričan sem, da noben drug veterinarski inšpektor v Sloveniji ne bi takrat naredil takšnega odvzema, ampak bi dal ureditveno odločbo. Upam, da smo se vsi iz tega primera kaj naučili.«

»Slovenski rejci dobro skrbimo za svoje živali, pri govedu vemo, da ima vsaka krava tudi svoje ime, rejcu je ključno, da ima zdrave in lepe živali, ker je od tega odvisen obstoj kmetije,« je med drugim dejal.

Govedo razdelilo tudi opozicijo in koalicijo Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je 10. novembra dobila prijavo v zvezi z zaščito živali na kmetiji v Leskovcu pri Krškem. Inšpekcijski nadzor je uvedla uradna veterinarka območnega urada Novo mesto. Ker je zaznala kršitve zakona o zaščiti živali, je 14. novembra z ustno odločbo na zapisnik odvzela 24 živali dosedanjemu oskrbniku, kar je močno odmevalo v javnosti. Medtem ko je veterinarka med drugim navajala, da za živali ni bilo primerno poskrbljeno, so bili na Kmetijsko-gozdarski zbornici prepričani, da je šlo za pretiran, nesorazmeren in nezakonit ukrep, prav tako so odvzem kot neprimeren in v celoti nezakonit ukrep označili v Sindikatu kmetov Slovenije. Odvzeto govedo je razdelilo tudi opozicijo in koalicijo. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je po izredni preverbi postopka odvzema živali konec decembra uradno veterinarko izločila iz inšpekcijskega postopka.

Ugodili pritožbi kmeta

Kot so včeraj sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je drugostopenjski organ ugodil pritožbi kmeta, da se ustna odločba na zapisnik odpravi, zadeva pa vrne prvostopenjskemu organu v ponovno odločanje.

V ponovnem postopku odločanja je bilo ugotovljeno, da kmet nima zagotovljenih ustreznih mest za govedo, nastanjeno zunaj objektov, ki bi nudila zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami, in da mesto za krmljenje in napajanje živali ni urejeno na način, da se prepreči zadrževanje meteorne vode in prekomerno kopičenje iztrebkov živali. Nadalje na posestvu ni zagotovljenega ločenega mesta s suhim in udobnim nastiljem za namestitev bolnih, poškodovanih in onemoglih živali, živalim pa ni zagotovljen stalen dostop do čiste vode za napajanje oziroma jim mora biti napajanje omogočeno najmanj dvakrat na dan, so pojasnili na ministrstvu.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je kmet prejel ureditveno odločbo z rokom za izvedbo odrejenih ukrepov. Inšpekcija uprave je tako v nadaljevanju izvedla ponovni pregled gospodarstva, s čimer je preverila, ali so bile nepravilnosti odpravljene.