Rusi in Američani o Ukrajini

Ameriški in ruski diplomati so v Ženevi začeli s pogajanji o reševanju krize, povezane s kopičenjem ruske vojske ob mejah Ukrajine. Pričakujejo tudi pogajanja na sedežu severnoatlantske zveze Nato v Bruslju in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi na Dunaju, nekateri opazovalci pa krizo že primerjajo z berlinsko z vrhunca hladne vojne.

Mnogi Američani verjamejo, da rusko rožljanje Ukrajini presega vse meje in jih mora zato Zahod predsedniku Vladimirju Putinu jasno pokazati, njegovi motivi pa vsem še niso jasni in zato tudi ne morebitni domet ženevskih in drugih pogajanj. Demokratski predsednik Joe Biden je enkrat že izkusil rusko spreminjanje meja v Evropi, saj je Putin zavzel ukrajinski Krim ter podprl proruske upornike na vzhodu Ukrajine v času njegovega podpredsedniškega delovanja v Beli hiši Baracka Obama. Sedanje izzivanje je mnogim opazovalcem še nevarnejše, saj naj bi Kremelj z vztrajanjem pri pogajanjih z ZDA poskušal razdeliti tradicionalne zaveznike iz severnoatlantske vojaške zveze.

Švicarska policija varuje ameriško diplomatsko misijo v Ženevi. Foto Denis Balibouse/Reuters

Nekateri poskušajo razumeti tudi ruske argumente. Putin z vsemi silami zavrača navzočnost Nata v bližini meja svoje države, a takšna taktika vsaj na Zahodu ne kaže velikih uspehov. Po poročilih iz Skandinavije celo Finska in Švedska razmišljata o pristopu k Natu, Rusijo pa, kot kaže, vendarle najbolj zanimajo druge države nekdanje Sovjetske zveze. To dokazuje tudi vojaško posredovanje v Kazahstanu in tudi tega na Zahodu ocenjujejo zelo različno. Republikanski kongresnik Mark Green verjame, da bo obračunavanje z nasprotniki tamkajšnjega režima zmanjšalo rusko sposobnost za večji konflikt v Ukrajini, nekdanji zunanjepolitični svetovalec republikanske Bele hiše John Bolton pa ugiba o morebitnih prizadevanjih za preporod Sovjetske zveze.

Putin je pri doseganju tega cilja hkrati dejaven in potrpežljiv, je v časopisu Wall Street Journal zapisal avtor knjige »Soba, v kateri se je zgodilo«, kazahstanske težave pa naj bi mu odpirale nove možnosti. Še ena kandidatka za novo post-sovjetsko povezovanje naj bi bila Belorusija, hkrati z varnostnimi zagotovili prijateljskim režimom pa Putin za ukrajinski poklek potrebuje oddaljenost zahodnih vojaških sil. Samo vzhodnoevropske članice vojaške zveze Nato so po Boltonovem prepričanju sposobne upreti se ruskemu vmešavanju.

S streli poškodovana stavba na vzhodu Ukrajine. Foto Š Gleb Garanich/Reuters Reuters Pictures

V skladu s takšnimi ocenami so tako v Washingtonu kot v Moskvi pred ženevskimi pogajanji zmanjševali pričakovanja, Bidnova administracija pa se mora braniti očitkov, da se v nevarnost spravlja že s pristankom na pogajanja. Državni sekretar Antony Blinken je ob tem poudarjal, da napredka ne bo, dokler bo Rusija držala puško v glavo Ukrajine. Bela hiša tudi sicer zagovarja načelo, da se o usodi z rusko vojsko obkrožene države ne bodo pogajali brez njenega pristanka, generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg pa je posvaril pred novimi napadi na Ukrajino in izrazil upanje na diplomatsko rešitev.