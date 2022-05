Rusi se pripravljajo na priključitev novih ozemelj

V nadaljevanju preberite:

V Kijevu in na Zahodu so prepričani, da lahko v tej vojni zmaga Ukrajina, v Rusiji pa si obetajo nova ozemlja. Po Krimu, ki so si ga prisvojili pred osmimi leti, se pripravljajo, da bodo vzeli pod svoje okrilje še najmanj obe donbaški uporniški republiki in Hersonsko oblast, ki Donbas povezuje s Krimom.