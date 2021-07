Rusi spreminjajo šampanjec v penino in obratno

Obstajajo vojne vseh vrst, nekatere so tudi alkoholne. Francija in Rusija se novodobno bijeta za pijačo, kajti po novem ruskem zakonu je šampanjec, zapisan v cirilici, lahko le ruski; kaj zato, če domala ves svet ve, da šampanjec izvira iz Šampanje in je narejen po šampanjski metodi, vse drugo so penine.



Francoski proizvajalci šampanjca so ogorčeni, saj ne morejo sprejeti, da je uradna Moskva z zakonom, ki so ga potrdili v petek, degradirala francoski šampanjec na peneče se vino kljub zaščiteni označbi. Zdaj morajo vsi, ki hočejo iz Francije izvažati na ruski trg, zamenjati nalepko na buteljkah, kajti – v cirilici, v kateri berejo Rusi – ne smejo navajati izraza šampanjec, v manj razširjeni latinici pa lahko napišejo shampanskoe. Posledično ne manjka negodovanja, kakor tudi ne zahtev, da morata tako Pariz kot Bruselj pritisniti na Vladimirja Putina. Kakor je za francoske medije povedal Charles Goemaere, generalni direktor odbora za šampanjec (Comité Champagne), je škandalozno, da je francoski šampanjec po novem za Ruse kot vsa druga peneča se vina, ruski proizvajalc pa imajo pravico do poimenovanja v cirilici »ruski šampanjec«.

Poziv k blokadi

V Comitéju so zato nemudoma pozvali šampanjske proizvajalce, da do nadaljnjega zaustavijo izvoz v Rusijo. S pobudo so se po poročanju France Info brž strinjali pri znamenitem Moët Hennessyju, ki sodi v luksuzno skupino LVMH in je na ruskem trgu dokaj razširjen, a so se že kmalu zatem vrnili v stare tirnice. Kakor so sporočili javnosti, od nekdaj upoštevajo veljavno zakonodajo povsod tam, kjer poslujejo ... Prav tako je po podatkih Comité Champagne za pandemično leto 2020 na seznamu držav, kamor so izvažali šampanjec, Rusija zasedla komaj 15. mesto, kar pomeni, da so na ruskem trgu prodali približno 1,8 milijona buteljk in zaslužili okoli 35 milijonov evrov. Največja uvoznica so bile ZDA, kamor so dostavili za 501 milijon evrov šampanjca, na drugem mestu pa Združeno kraljestvo, kjer so prodali več kot 21 milijonov steklenic in zaslužili okoli 338 milijonov evrov. Pri ruskem dnevniku Vedomosti so pred dnevi še drugače navedli, da izvira iz Francije 13 odstotkov od 50 milijonov litrov šampanjca in penine, kolikor ju na leto uvozijo v Rusijo, dva odstotka od tega predstavlja Moët Hennessy.

Diplomatska praksa

Da je šampanjec zaščiten v okoli 120 državah po svetu, imajo, kakor poudarjajo mediji v Franciji, zaslugo Šampanjčani, proizvajalci iz Šampanje, ki ga varujejo kot punčico svojega očesa. Zdaj menda pozivajo francosko in evropsko diplomacijo, naj pritisne na ruske oblasti, da spoštuje, kar je očitno. Kot razumejo, hoče Moskva s spremembo zakonodaje še bolj zamegliti razlike med pravim in nepravim »šampanjcem«, spodbuditi domačo, rusko proizvodnjo in sploh tisto na Krimu, in vendar poznavalci znajo, o tem so prepričani, ločiti »izvirnik« od »kopij«. Po pisanju Le Monda uporabljajo Rusi (kot še marsikdo) izraz šampanjec na splošno in neustrezno za različne penine, tako je menda od nekdaj. Ceneni »sovjetski šampanjec«, na primer, je v tridesetih letih preteklega stoletja hotel Stalin natočiti kar vsem.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: