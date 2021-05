Rusi Srbom tanke, evropska cepiva prepočasi prihajajo na Balkan

V nadaljevanju preberite:

Skupina evropskih poslancev je evropsko komisijo v odprtem pismu okrcala zaradi oklevanja pri dobavi cepiv proti covidu-19 državam na Zahodnem Balkanu.



Bruselj, ki je sicer cepiva začel dobavljati veliko prepozno, je znova pokazal pomanjkanje politične vizije in pri partnerjih v regiji še okrepil občutke odrinjenosti. Srbija, ki je cepljenje izpeljala zgledno, si je pri tem pomagala tudi z donacijami ruskih cepiv, danes pa so jim Rusi v Niš dobavili še donirane oklepnike in tanke.



Da Evropska unija s svojim zanemarjanjem Zahodnega Balkana pušča odprt prostor, na katerem se z velikim veseljem igrajo druge velesile, je ena najpogostejših kritik zanikrnega odnosa Bruslja do jugovzhodnega dvorišča Evrope.