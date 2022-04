Rusija brez statusa stalne opazovalke

7.50 OAS Rusiji odvzela status stalne opazovalke

Organizacija ameriških držav (OAS) je v četrtek Rusiji zaradi napada na Ukrajino odvzela status stalne opazovalke, kar je nemudoma pozdravil državni sekretar ZDA Antony Blinken. Sporočil je, da je OAS pokazala, da ne bo mirno opazovala ruskih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic.

Blinken je nadaljeval s kritikami na račun Rusije, ki jo je med drugim obtožil, da je z nesmiselno vojno pregnala z domov več kot deset milijonov Ukrajincev, škodovala državnim ekonomijam po vsem svetu, ogrozila varnost oskrbe s hrano in napadla same temelje globalnega miru in varnosti.

OAS s svojo odločitvijo torej pošilja jasno sporočilo Kremlju, da naj nemudoma konča vojno, umakne svoje sile in spoštuje mednarodno pravo.

7.44 Pri šestem svežnju tudi naftni embargo ne bo tabu

EU načrtuje nov sveženj sankcij, s katerim bi povečala pritisk na režim v Moskvi in zvišala ceno ruske vojaške agresije v Ukrajini, ki se je začela pred skoraj dvema mesecema. Največ zadržkov do ukrepov na področju energentov je v Nemčiji in na Madžarskem.

Tako kot pri plinu si tudi pri nafti evropske države prizadevajo za več pri drugih dobaviteljih. Za Rusijo so največji Irak, Nigerija, Savdska Arabija, Kazahstan in Norveška. S tem bi se stroški embarga na rusko nafto za EU znižali.

