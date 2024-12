Rusija grozi z odzivom na ukrajinski napad z ameriškimi raketami

Ukrajina je danes z ameriškimi raketami dolgega dosega napadla rusko vojaško letališče Taganrog v obmejni regiji Rostov, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Zračna obramba je dve raketi sestrelila, ostale pa onesposobila, so dodali. Poročil o mrtvih ali ranjenih ni bilo. Moskva je napovedala odziv z »ustreznimi ukrepi«.

Ukrajinska vojska je po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi izvedla napad na rusko vojaško letališče v pristaniškem mestu Taganrog ob Azovskem morju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pri tem naj bi Ukrajinci uporabili šest raket atacms, izdelanih v ZDA.

Dve raketi je ruska zračna obramba sestrelila, preostale pa je onesposobila z opremo za elektronsko vojskovanje, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Vojaško osebje v napadu ni bilo ranjeno, medtem ko so šrapneli po navedbah Moskve rahlo poškodovali bližnja vojaška vozila in zgradbe.

»Napad z zahodnim orožjem dolgega dosega ne bo ostal brez odgovora in sprejeli bomo ustrezne ukrepe,« so še napovedali na obrambnem ministrstvu v Moskvi.

Rusija bi lahko v prihodnjih dneh v Ukrajino znova izstrelila balistično raketo nove generacije, poimenovano orešnik. »Rusija je sporočila, da namerava v Ukrajino izstreliti še eno eksperimentalno raketo orešnik, morda v prihodnjih dneh,« je za AFP dejal ameriški uradnik, ki ni želel biti imenovan.

V Zaporožju je ruska raketa zadela medicinski center. FOTO: AFP

Rakete atacms ameriškega podjetja Lockheed Martin z največjim dosegom 300 kilometrov je Ukrajina v Rusijo prvič izstrelila 19. novembra. Rusija pa je dva dni zatem prvič izstrelila raketo orešnik na ukrajinsko mesto Dnipro.

Ruski predsednik Vladimir Putin je ob tem zagrozil, da je med možnimi tarčami povračilnih napadov za ukrajinsko obstreljevanje ruskih ozemelj tudi Kijev.

Dogovor o 15. svežnju sankcij proti Rusiji

Države članice EU so se danes dogovorile o 15. svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, je sporočilo madžarsko predsedstvo Sveta EU. Z novimi ukrepi želijo med drugim omejiti delovanje ladij, ki plujejo pod zastavami tretjih držav in Rusiji pomagajo pri izogibanju sankcijam. Sveženj naj bi uradno potrdili v ponedeljek.

»Veleposlaniki držav članic EU so se ravnokar dogovorili o 15. svežnju sankcij v odziv na rusko agresijo na Ukrajino,« je madžarsko predsedstvo Sveta EU zapisalo na družbenem omrežju X in pojasnilo, da nove sankcije med drugim omejujejo delovanje ladij, ki plujejo pod zastavami tretjih držav in prispevajo k ruski agresiji.

Gre predvsem za ladje, ki jih Moskva izkorišča za izogibanje cenovni kapici skupine G7, namenjeni omejevanju izvoza ruske nafte. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je teh plovil okoli 50.

Kot so še navedli pri madžarskem predsedstvu, so v okviru 15. svežnja na seznam sankcioniranih dodali še več fizičnih in pravnih oseb, ki posredno ali neposredno podpirajo rusko agresijo na Ukrajino. Med temi naj bi bilo tudi več podjetij s sedežem na Kitajskem, ki sodelujejo pri proizvodnji brezpilotnih letalnikov za Rusijo.

Dogovor, ki je uperjen predvsem proti t. i. ruski pomorski floti v senci, je že pozdravila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. »EU in njene partnerice v G7 so zavezane ohranitvi pritiska na Kremelj,« je zapisala na družbenem omrežju X.

Sveženj, ki bo uradno predvidoma potrjen na ponedeljkovem zasedanju zunanjih ministrov EU, je pozdravil tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. »Še naprej si moramo prizadevati za nadaljnje omejevanje zmožnosti Rusije za vojskovanja,« je na omrežju X zapisal nekdanji portugalski premier.

EU je v skoraj treh letih od začetka ruske agresije na Ukrajino sprejela že 15 paketov sankcij. S 14., ki so ga članice sprejele konec junija, so med drugim omejili ruske prihodke od energentov in dostop Rusije do ključnih tehnologij. Med ukrepi preteklih paketov so še embargo na uvoz ruske nafte, prepoved uvoza in izvoza blaga, sektorske gospodarske sankcije in izključitev ruskih bank iz sistema Swift.