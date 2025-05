V nadaljevanju preberite:

Vojni, ki danes traja že 1189. dan, ni videti konca. V ZDA, kjer so se po zamenjavi oblasti ponudili za mirovnega posrednika, še vedno čakajo na ruski memorandum o iskanju mirne rešitve krize, ki ga po zagotovilih tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova že pripravljajo. Iz Kijeva so tovrsten dokument že dobili, je povedal posebni predstavnik predsednika ZDA Donalda Trumpa za Rusijo in Ukrajino Keith Kellog.