Bakra lahko zmanjka že do leta 2035

Sedanji trg kritičnih mineralov je videti dobro založen, cene so precej nižje kot v letih 2021 in 2022, vendar pa se na trgu pojavlja čedalje več ovir, poleg tega se število ponudnikov krči. Mednarodna agencija za energijo (IEA) tako v zadnjem poročilu ugotavlja, da bo ob sedanjih načrtih na trgu bakra leta 2035 zazijala 30-odstotna luknja. Poraba se bo namreč povečala zaradi omrežij, obnovljivih virov, električnih vozil in tudi oboroževanja.

Evropa ni tako revna z materiali, kot se zdi, a do njih pot ne bo lahka. Cene pa lahko dvignejo tudi geopolitični interesi in motnje v trgovini.