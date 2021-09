Rusija odgovorna za umor Litvinenka

Rusija je odgovorna za umor, nekdanjega ruskega vohuna, ki je postal britanski državljan, je po poročanju BBC ugotovilo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). Litvinenko je umrl leta 2006 v Londonu zaradi zastrupitve z radioaktivnim polonijem.Rusija vpletenost v njegovo smrt že ves čas zanika, deset let po njegovi smrti pa so po preiskavi na Otoku zaključili, da je umor »verjetno odobril« ruski predsednik. Dejanje – radioaktivno snov so mu domnevno podtaknili v čaj – naj bi izvršil nekdanji varnostnik pri ruski tajnoobveščevalni službi KGBs sodelavcem. Tudi sam Litvinenko je v pismu, ki ga je narekoval le nekaj dni pred svojo smrtjo, odgovornost za zastrupitev pripisal Putinu.Dosedanjim domnevam je zdaj pritrdilo Evropsko sodišče za človekove pravice, kjer je pravico iskala žena umrlega. Kot so ugotovili sodniki v Strasbourgu, obstajajo zadostni, t. i. prima facie dokazi, da sta delovala v skladu z usmeritvami ali nadzorom ruskih oblasti. Šlo je za načrtovano in kompleksno operacijo, v kateri je bilo treba pridobiti redek in smrtonosen strup, urediti potovanje in načrtovati poskuse, da bi Litvinenko zaužil strup, so ocenili na ESČP. Rusija v primeru ni niti poskušala dokazati, da sta morilca delovala »na lastno pest« in da ni šlo za načrtovano operacijo. Prav tako ni uspela zavrniti trditev, da je bila država vpletena v primer. Sodišče je zato sklenilo, »da se umor Litvinenka pripiše Rusiji«, je poročal AFP.Kritiki Kremlja po poročanju AFP rusko oblast podobnih dejanj obtožujejo tudi v primeru zastrupitve nekdanjega agentaleta 2018 in opozicijskega voditeljalani. Tudi v teh dveh primerih, tokrat je bil uporabljen novičok, Kremelj vse obtožbe zavrača.