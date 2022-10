Rusija prenehala dobavljati plin Italiji

Rusko državno energetsko podjetje Gazprom je ustavilo dobavo plina italijanskemu Eniju, kar so pripisali težavam s transportom plina čez Avstrijo, so danes sporočili iz italijanskega energetskega podjetja. Kot so zapisali v izjavi za javnost, bo pretok prek tranzitne točke v Trbižu, prek katere Italija uvozi večino ruskega plina, posledično ničen.

V družbi Eni so v izjavi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedli, da jim je »Gazprom sporočil, da ne more potrditi dobave količin, ki so jih zahtevali za danes, pri čemer je navedel nezmožnost prevoza plina skozi Avstrijo«.

Večina ruskega plina v Italijo potuje prek Ukrajine po transavstrijskem plinovodu (TAG) do Trbiža na tromeji z Avstrijo in Slovenijo.

V družbi Eni so dobili obvestilo o ustavitvi dobav ruskega plina. FOTO: Alessandro Bianchi/Reuters

Pred rusko invazijo v Ukrajini je Italija uvozila 95 odstotkov plina, ki ga porabi, pri čemer ga je približno 45 odstotkov prišlo iz Rusije.

Odhajajoči predsednik italijanske vlade Mario Draghi je podpisal nove sporazume z več dobavitelji plina, da bi zmanjšal odvisnost Italije od Rusije, ki se je od junija zmanjšala na 25 odstotkov, ter hkrati pospešil prehod na obnovljive vire energije.

Nov plinovod za Bolgarijo

S slovesnostjo v bolgarski prestolnici pa je danes začel delovati nov povezovalni plinovod med Grčijo in Bolgarijo. Ta infrastrukturni podvig je v Sofiji pozdravila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki ga je označila za pomemben korak v smeri zmanjševanja odvisnosti od ruskega plina, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Bolgarija, ki ji je Rusija že prej ustavila dobave plina, ima zdaj nov plinovod. FOTO: Nikolay Doychinov/AFP

Kot je poudarila predsednica komisije, je Bolgarija svoj čas dobavljala okoli 80 odstotkov vsega plina iz Rusije. 182-kilometrski plinovod med grškim krajem Komotini in bolgarsko Staro Zagoro, ki ga je finančno podprla EU, pa povezuje Bolgarijo s plinovodom, ki vodi od Azerbajdžana prek Turčije in Grčije do Italije.

Po navedbah von der Leyen lahko ta povezovalni plinovod, ki je bil zasnovan leta 2009, graditi pa se je začel pred tremi leti, zadosti celotnim potrebam Bolgarije.