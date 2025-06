Obsežni električni mrk na jugu Ukrajine prizadel več kot 700.000 ljudi

Obsežen električni mrk je danes prizadel več kot 700.000 ljudi na območjih pod ruskim nadzorom v ukrajinskih regijah Zaporožje in Herson, potem ko so po navedbah proruskih oblasti ukrajinske sile napadle in poškodovale ključno energetsko infrastrukturo. Izpad sicer ni vplival na delovanje jedrske elektrarne v Zaporožju. Medtem se napadi nadaljujejo na obeh straneh fronte, tudi po nedavnem drugem krogu mirovnih pogovorov v Istanbulu, ki ni prinesel bistvenega napredka.

Ruski guverner delno zasedenega Zaporožja Jevgenij Balicki je prek družbenega omrežja telegram sporočil, da je obstreljevanje ukrajinskih sil poškodovalo visokonapetostno infrastrukturo v regiji. Posledično je, kot je zapisal in kar navaja srbski Tanjug, več kot 600.000 ljudi v skoraj 500 naseljih ostalo brez električne energije.

Podobne novice prihajajo tudi iz dela regije Herson, ki je pod ruskim nadzorom. Tamkajšnji guverner Vladimir Saldo je sporočil, da so ostanki sestreljenih ukrajinskih dronov poškodovali dve transformatorski postaji. Po njegovih ocenah je zaradi tega brez elektrike v več kot 150 krajih ostalo okoli 100.000 ljudi. Saldo je še dodal, da si ekipe na terenu prizadevajo za čimprejšnjo obnovo preskrbe z elektriko.

Tudi Rusija nadaljuje napade, žrtve na vzhodu

Kljub posledicam ukrajinskih napadov na energetsko infrastrukturo pa je tudi ruska vojska nadaljevala lastne ofenzivne akcije. V ponedeljkovem obstreljevanju različnih frontnih območij na vzhodu Ukrajine je bilo ubitih najmanj pet ljudi, so sporočili ukrajinski uradniki. Ena smrtna žrtev je bila v mestu Kramatorsk, kjer sta bili še dve osebi ranjeni. Dve osebi sta umrli južneje, v kraju Ilinivka, kjer so bili ranjeni še trije. V regiji Harkov, natančneje v vasi južno od Kupjanska, ki je že mesece tarča intenzivnih ruskih napadov, sta bili po navedbah tožilstva ubiti dve ženski.

Kljub posledicam ukrajinskih napadov na energetsko infrastrukturo je tudi ruska vojska nadaljevala lastne ofenzivne akcije. FOTO: Ukrajinska vojska/Reuters

Ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform medtem poroča o nočnem ruskem napadu z droni v ukrajinski regiji Černigiv. V tem napadu so bile ranjene štiri osebe, več objektov pa je bilo poškodovanih. Tudi iz Odese so poročali o ruskih napadih in škodi na tamkajšnji infrastrukturi.

Neuspela pogajanja v Istanbulu kot ozadje spopadov

Obnovljeni spopadi in napadi na infrastrukturo sledijo nedavnemu drugemu krogu mirovnih pogovorov med rusko in ukrajinsko delegacijo v Istanbulu. Ti pogovori niso prinesli preboja pri doseganju prekinitve ognja. Rusija je na pogovorih predstavila zahteve za končanje vojne, ki vključujejo mednarodno priznanje priključenih ukrajinskih ozemelj, vključno s Krimom in štirimi regijami na vzhodu in jugu, ter nevtralnost Ukrajine, kar pa je za Kijev nesprejemljivo.

Obnovljeni spopadi in napadi na infrastrukturo sledijo nedavnemu drugemu krogu mirovnih pogovorov med rusko in ukrajinsko delegacijo v Istanbulu. FOTO: Petras Malukas/AFP

Edini manjši napredek je bil dosežen pri humanitarnih vprašanjih, kot je dogovor o izmenjavi ujetnikov in posmrtnih ostankov vojakov. Kljub predlogom za nadaljevanje dialoga konec junija so pogajalska stališča ostala močno narazen.

Ukrajinska delegacija v ZDA krepi pritisk za sankcije

Medtem ko se zdi, da so mirovna pogajanja zašla v slepo ulico, je ukrajinska delegacija, ki jo vodi prva namestnica ukrajinskega premiera Julija Sviridenko in vključuje vodjo urada ukrajinskega predsednika Andrija Jermaka, danes prispela v ZDA, poroča Guardian. Kot je Jermak zapisal na telegramu, bodo razpravljali o »obrambni podpori, razmerah na bojišču in krepitvi sankcij proti Rusiji, zlasti o predlogu zakona senatorja Lindseyja Grahama«.

Medtem ko se zdi, da so mirovna pogajanja zašla v slepo ulico, je ukrajinska delegacija, ki jo vodi prva namestnica ukrajinskega premiera Julija Sviridenko in vključuje vodjo urada ukrajinskega predsednika Andrija Jermaka, danes prispela v ZDA. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

Graham, republikanec iz Južne Karoline, je soavtor dvostrankarskega predloga zakona za uvedbo dodatnih sankcij proti Rusiji. Pričakuje se, da bodo ameriški zakonodajalci ta teden glasovali o tem predlogu. Da bi ukrep postal zakon, ga morata potrditi senat in predstavniški dom ter podpisati predsednik Trump, ki je pred kratkim izrazil jezo nad Vladimirjem Putinom zaradi ruskih raketnih in dronskih napadov na Ukrajino med pogajanji o prekinitvi ognja, še poroča Guardian.