Rusija za napad na črnomorsko floto okrivila tudi Veliko Britanijo

Rusija je za današnji napad z brezpilotnimi letalniki na črnomorsko floto v Sevastopolu na okupiranem Krimu okrivila Ukrajino, pa tudi Veliko Britanijo. Ta naj bi bila odgovorna tudi za sabotažo plinovoda Severni tok v Baltskem morju, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Proruske oblasti na Krimu so danes poročale o napadu z več letalniki na rusko črnomorsko floto v Sevastopolu. Kot je sporočil guverner Mihail Razvožajev, je šlo za največji napad z brezpilotnimi letalniki in celo daljinsko upravljanimi pomorskimi vozili v vodah Sevastopola doslej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skupno naj bi bilo v napadu uporabljenih 16 daljinsko vodenih vozil, devet zračnih in sedem morskih, ruska vojska pa trdi, da je uničila vse.

»Priprave tega terorističnega dejanja in urjenje vojakov ukrajinskega 73. specialnega centra za pomorske operacije je bilo izvedeno pod vodstvom britanskih specialistov, nameščenih v mestu Očakiv v ukrajinski pokrajini Mikolajiv,« je sporočilo rusko obrambno ministrstvo v Moskvi.

Poleg tega je Rusija obtožila Veliko Britanijo, da je »vpletena« tudi v eksplozije, ki so uničile plinovoda Severni tok 1 in 2. Tudi pri tem naj bi sodelovali isti »specialisti«, ki naj bi zdaj izvedli napad na Sevastopol, je še sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

V Moskvi so tudi dejali, da so bile med napadenimi ladjami v Sevastopolu tudi tiste, ki »sodelujejo« pri izvozu ukrajinskega žita v skladu z dogovorom, ki sta ga strani sklenili ob posredovanju Združenih narodov. Glede na sporočilo ruskega obrambnega ministrstva naj bi šlo za vojaške ladje, ki so skrbele »za varnost žitnega koridorja«, še poroča AFP.

Rusija je že večkrat zagrozila, da bo odpovedala ta sporazum, če bi prišlo do terorističnega napada ali sabotaže.

Proruski guverner Krima Ražnjajev je sicer pred tem sporočil, da so se napadi z daljinsko vodenimi vozili začeli zjutraj okoli 4.30, da pa jih je ruska mornarica odbila. Zatrdil je, da »civilna infrastruktura« ni bila poškodovana.

Poročil o vojaški škodi je zaenkrat malo. Po ruskih navedbah je bila v tokratnem napadu poškodovana vojaška ladja, minolovec Ivan Golubec ter nekaj drugih naprav v zalivu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.