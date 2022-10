Rusija želi prepovedati širjenje »homoseksualne propagande« vsem državljanom

Ruska duma je danes sprejela predlog spremembe zakona o prepovedi širjenja »homoseksualne propagande« iz leta 2013. Zakon, ki je sprva prepovedoval širjenje tovrstnih sporočil mladoletnim osebam, bi po novem lahko kriminaliziral širjenje tudi med vsemi polnoletnimi državljani Rusije, je navedeno na spletni strani dume.

Poslanci ruske dume so v prvi obravnavi soglasno sprejeli predlog spremembe zakona iz leta 2013, ki prepoveduje informiranje mladoletnih oseb o homoseksualnosti, in ga prikazali kot del spopada z liberalnimi vrednotami Zahoda. Hkrati so zgornji dom ruskega parlamenta, svet federacije, pozvali k sprejetju predloga.

Predlog spremembe zakona prepoveduje širjenje »propagande netradicionalnih spolnih odnosov« vsem polnoletnim državljanom Rusije in tako med drugim kriminalizira sporočila na to temo v medijih, na internetu, v oglasih, literaturi in kinu.

Podobne prepovedi veljajo za pedofilijo in zanikanje družinskih vrednot, obenem pa spremembe zakona vsebujejo določbo o prepovedi propagande, ki bi lahko pri mladoletnikih povzročila željo po spremembi spola. V skladu s predlogom bo tujce, ki ga bodo kršili, doletel izgon iz države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tujce, ki bodo kršili najnovejši zakon, bo doletel izgon iz države. FOTO: Kirill Kudryavtsev/Afp

Številni borci za človekove pravice opozarjajo, da se s predlogom dejansko kriminalizira vsako dejanje ali javna omemba istospolnih partnerjev. Nekateri ruski založniki knjig in filmski producenti pa so izrazili zaskrbljenost zaradi cenzure, saj menijo, da bi zakon lahko vplival celo na ruska klasična dela.

Predlog zakona mora sedaj potrditi še zgornji dom ruskega parlamenta, nato pa ga bo lahko podpisal ruski predsednik Vladimir Putin.