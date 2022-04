Rusiji naklonjena Srbija vztraja na Vučićevi poti

V nadaljevanju preberite:

Nedeljske volitve v Srbiji je zaznamovalo pričakovanje nove zmage favorita predsedniških in parlamentarnih volitev Aleksandra Vučića ter njegove Srbske napredne stranke (SNS). Medtem ko Srbi še pričakujejo prve neuradne rezultate, je jasno, da je bila udeležba na teh volitvah opazno večja kot na prejšnjih.

Poročila opazovalcev so pokazala, da so se uresničile tudi napovedi o obsežnih poskusih manipuliranja z volitvami. Ker Srbija ostaja ena od redkih evropskih držav, ki ni uvedla sankcij proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino, je vojna v Ukrajini krojila kampanjo in zdi se, da bo vplivala tudi na začetek novega mandata.