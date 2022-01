Ruske zahteve Finsko in Švedsko potiskajo bližje Natu

V nadaljevanju preberite:

Ruska svarila pred širitvijo Nata na vzhod niso razburila le nekaterih nekdanjih članic Sovjetske zveze, ki vidijo svojo prihodnost v severnoatlantskem zavezništvu, ampak tudi Finsko in Švedsko, kjer so znova odprli razpravo o možnosti vstopa vanj kot načinu odvračanja ruskega pritiska. Do kakšnega sklepa bo ta privedla, je vse prej kot jasno.

Nevtralni nordijski državi od konca hladne vojne resda ne kažeta velikega entuziazma nad članstvom v Natu, toda to ne pomeni, da sta se tej možnosti vnaprej pripravljeni odpovedati. Finski in švedski predstavniki so v zadnjih tednih znova opozorili na to razliko – in poudarili, da ima vsaka država pravico odločati o svoji varnostni politiki.