Ruska vojna proti Ukrajini in vstajenje Nata

V njegovih osmih letih na položaju generačnega je Nato preživljal preobrazbe in krize. Ko je leta 2014 prišel na položaj, je Rusija že anektirala Krim, destabilizirala Donbas in v njem vzpostavila dve separatistični »republiki«. Stoltenbergu so bile v pomoč bogate izkušnje. Na Norveškem je bil socialdemokratski minister in premier. Prihaja iz diplomatske družine. Oče Thorvald Stoltenberg je bil tudi, v 60. letih, norveški diplomat v Beogradu. Njegova najhujša premierska preizkušnja je bila poleti 2011: masaker Andersa Behringa Breivika v Oslu in na Utøyi, ki je pretresel Norveško in svet. Ruski napad na Ukrajino, ki so ga na podlagi obveščevalnih podatkov dobro predvideli, pa je zavezništvo in Stoltenberga postavil v krizni modus.