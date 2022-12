Ruska vojska sprožila nov val raketnih napadov nad Ukrajino

Ruske sile so danes z raketami in droni napadle več ciljev po celotni Ukrajini. O eksplozijah med drugim poročajo iz mest Kijev, Harkov in Krivi Rog, novi napadi na kritično infrastrukturo pa so prekinili dobavo elektrike in vode številnim prebivalcem. Medtem je v ukrajinskem obstreljevanju regije Lugansk po nekaterih informacijah umrlo osem ljudi.

Župan prestolnice Vitalij Kličko je sporočil, da je bilo eksplozije slišati v več delih mesta, in prebivalce pozval, naj ne zapuščajo zaklonišč. Kot je zapisal na telegramu, se mesto sooča s težavami pri dobavi vode, odgovorni pa so ustavili podzemno železnico, da bi se tja lahko zatekli civilisti.

Po najnovejših podatkih sta v napadu na stanovanjski objekt v mestu Krivi Rog umrli dve osebi, je sporočil guverner Dnipra Valentin Rezničenko. Kot poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform, pa je guverner regije Mikolajev Vitalij Kim zapisal, da so napadalci nad Ukrajino izstrelili do 60 raket.

Številni prebivalci Harkova na severovzhodu države so brez elektrike. Z izpadi elektrike se po novem valu napadov soočajo tudi v regijah Sumi ter mestih Herson, Poltava in Kremenčuk, poroča BBC.

V regiji Zaporožje je bilo ozemlje, ki je pod ukrajinskim nadzorom, tarča več kot desetih ruskih raket, pa je sporočil guverner regije, kjer se nahaja največja nuklearka v Evropi, Oleksandr Staruh, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

O civilnih žrtvah danes poročajo tudi predstavniki separatistov v regiji Lugansk, kjer je v ukrajinskem obstreljevanju naselja Lantrativka umrlo domnevno osem civilistov, navaja ruska tiskovna agencija Tass.

»Danes zgodaj zjutraj sta bila mesto Kadivka in vas Lantrativka ponovno pod artilerijskim ognjem nacionalistov (...) Osem ljudi je umrlo, še 23 naših rojakov je bilo ranjenih,« je prek družbenih omrežij sporočil proruski vodja regije Lugansk Leonid Pasečnik.

Po navedbah generalštaba ukrajinske vojske so medtem njihove sile v zadnjih 24 urah odbile napade v bližini 22 naselij v regijah Doneck in Lugansk.

Kljub zmanjšani intenzivnosti bojev vzdolž frontne črte je ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov za britanski časnik Guardian izrazil prepričanje, da v Moskvi načrtujejo novo ofenzivo po novem letu. Reznikov je pri tem opozoril na mobilizacijo 300.000 ruskih mož, o katerih pravi, da bodo uporabljeni v novi ofenzivi, ki se bo po njegovem prepričanju zgodila februarja, danes poroča Guardian.