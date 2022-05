Odgovor na evrovizijsko zmago fosforne bombe, trdi ukrajinska stran

12.01 Rusi po zmagi Ukrajine na Evroviziji domnevno odvrgli fosforjeve bombe na Mariupolj

Ukrajinski viri trdijo, da so ruske sile po sinočnji zmagi Ukrajine na tekmovanju za pesem Evrovizije na jeklarno Azovstal v mestu Mariupolj na jugu države odvrgle fosforjeve bombe, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ruska vojska naj bi danes zadela tudi več vojaških ciljev na zahodu Ukrajine, v bližini meje s Poljsko.

»Pekel je prišel na Zemljo, v Azovstal,« je na Telegramu zapisal svetovalec župana Mariupolja Petro Andriuščenko. Objavil je videoposnetek napada, čeprav verodostojnosti posnetka ni bilo mogoče neodvisno preveriti, navaja dpa. Ukrajinski viri po navedbah dpa trdijo, da je šlo za fosforjeve bombe, ki se ob stiku s kisikom vžgejo in tako povzročijo ogromno škodo. Njihova uporaba na naseljenih območjih je po mednarodnem pravu prepovedana.

Andriuščenko je poleg posnetka objavil tudi slike, na katerih so bili vidni napisi na bombah, zaradi katerih se je zdelo, da so bile odvržene kot odgovor na zmago Ukrajine na tekmovanju za pesem Evrovizije, ki je sinoči potekalo v Torinu v Italiji. Na posnetku se sicer napisov v ruščini ne vidi jasno, toda zdi se, da naj bi šlo za prepis besed pevca ukrajinske zmagovalne skupine Kalush Orchestra, ki je na odru po sinočnji zmagi pozval k pomoči Mariupolju in borcem v Azovstalu, navaja dpa.

V oblegani jeklarni Azovstal je po navedbah ukrajinskih virov še vedno ujetih približno 1000 ljudi. Dosedanji poskusi evakuacij so se izkazali za zelo težavne, vendar v jeklarni Azovstal še naprej zavračajo ruske pozive k predaji.

Ruska vojska je medtem danes zadela tudi več vojaških ciljev na zahodu Ukrajine, v bližini meje s Poljsko. Vojaško infrastrukturo na območju mesta Javoriv je zgodaj zjutraj prizadel raketni napad, je v izjavi na družbenem omrežju Telegram sporočil guverner regije Lviv, Maksim Kozicki. »Štiri sovražnikove rakete so zadele eno od vojaških infrastruktur v regiji Lviv. Po prvih podatkih nihče ni umrl. Nihče ni poiskal zdravniške pomoči,« je po navedbah agencije Reuters dodal Kozicki. Poročil ni bilo mogoče neodvisno preveriti, Moskva pa se še ni odzvala.

Regionalno letalsko poveljstvo ukrajinskih letalskih sil je ob tem na družbenih omrežjih objavilo, da je bilo iz črnomorske regije v regijo Lviv izstreljenih več raket. Dve raketi sta bili po njihovih navedbah uničeni, preden sta zadeli cilj.

Ruske sile so se pri Harkovu umaknile skoraj do meje in utrdile obrambne položaje. FOTO: Ricardo Moraes/Reuters

11.59 Nemčija za sprejem Švedske in Finske v Nato brez zamud

Švedska in Finska se ne bi smeli soočiti z zamudami pri prizadevanjih za sprejem v Nato, je danes dejala nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock. Nemčija je pripravljena na hiter proces ratifikacije, če bi se državi odločili za članstvo, je povedala ob robu srečanja zunanjih ministrov Nata in poudarila potrebo po varnostnih jamstvih.

Če se obe državi odločita za prošnjo za članstvo v Natu, je zelo pomembno, »da v tem posebnem in zgodovinskem trenutku ne pride do zastojev,« je Annalena Baerbock dejala ob prihodu na dvodnevno neformalno zasedanje zunanjih ministrov Nata v Berlinu, ki se danes zaključuje.

Ministrica je ob tem opozorila, da ne sme priti do faze, ko bi status članstva obeh držav po tistem, ko zaprosita zanj, ostal nejasen. Zato je nemška zvezna vlada »pripravila vse potrebno za zelo hiter proces ratifikacije«, je dejala po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. Baerbockova je pri tem po poročanju španske tiskovne agencije EFE mislila na Natov postopek za sprejem novih kandidatk, preden postanejo članice in dobijo varnostna jamstva zavezništva, v skladu s katerimi napad na eno državo članico pomeni napad na vse članice.

8.51 Zelenski sprejel ameriške senatorje, po navedbah Ukrajincev Rusi brez večjega napredka

Po navedbah ukrajinskih virov ruske sile nadaljujejo napade na cilje v vzhodni Ukrajini, vendar se zdi, da jim ni uspelo doseči večjega napredka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je v soboto v Kijevu sprejel delegacijo ameriških senatorjev, pa je sicer dejal, da situacija v Donbasu ostaja težavna.

Generalštab ukrajinskih oboroženih sil je v svojem sobotnem poročilu zapisal, da so ruske sile najbolj aktivne v bližini mest Slobožanske in Doneck, pripravljali naj bi ofenzive na več drugih manjših mest in s topništvom napadali ukrajinske položaje ob podpori iz zraka. V severovzhodni regiji Harkov, kjer je ukrajinski vojski nedavno uspelo napredovati vse do meje, so se Rusi osredotočili na ohranjanje obrambnih položajev in nadzor nad ključnimi prometnimi potmi, poročilo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Na jugu Ukrajine pa si ukrajinske enote prizadevajo prevzeti nadzor nad Kačjim otokom, strateško pomembnim otokom v Črnem morju, kjer je ruska vojska po navedbah poročila generalštaba nedavno okrepila svojo zračno obrambo. Britanska obveščevalna služba je medtem danes v svojem rednem poročilu na Twitterju zapisala, da je »ruska ofenziva v pokrajini Donbas izgubila zagon« in ne napreduje. »V trenutnih razmerah je malo verjetno, da bo Rusija v naslednjih 30 dneh močno pospešila svoje napredovanje,« so dodali.

Precej veselja v mračne dneve vojne je Ukrajincem prinesla zmaga na Eurosongu. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

Kljub temu pa so razmere po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v vzhodni ukrajinski regiji Donbas za Ukrajino še vedno zelo težke, poroča AFP. Zelenski je dejal, da Rusija še vedno poskuša prikazati »vsaj delno zmago«. Zelenski je v svojem nočnem nagovoru sodržavljanom ob tem pokazal tudi določeno mero optimizma. »Korak za korakom silimo okupatorje, da zapustijo našo zemljo. Prisilili jih bomo, da zapustijo tudi ukrajinsko morje,« je dejal.

Ukrajinski predsednik je v soboto v Kijevu medtem sprejel delegacijo ameriških zakonodajalcev pod vodstvom vodje republikanske manjšine v ameriškem senatu Mitcha McConnella, je po navedbah AFP sporočilo ukrajinsko predsedstvo. »Veselim se ameriške podpore nadaljnjim sankcijam. Poleg tega menimo, da bi bilo treba Rusijo uradno označiti za državo, ki podpira terorizem,« je med srečanjem dejal Zelenski, ki se je ob tem zahvalil ZDA za njihovo vodilno vlogo pri podpori Ukrajini, poroča AFP.

8.09 Turčija zaradi vojne v Ukrajini pričakuje manj turistov

Ruski napad na Ukrajino bo po mnenju analitikov močno vplival na turizem v Turčiji. Medtem ko so turški turistični delavci v začetku leta pričakovali sedem milijonov ruskih gostov, naj bi jih zdaj prišlo le tri milijone. Lani so v državi gostili 4,7 milijona turistov iz Rusije ter dva milijona iz Ukrajine.

Rusija in Ukrajina sta dva od najpomembnejših trgov za turški turizem. Leta 2021 je Turčijo obiskalo 4,6 milijona Rusov, po številčnosti so med tujimi gosti sledili Nemci (tri milijone) in Ukrajinci (dva milijona). Po dveh letih nizkih številk gostov iz tujine zaradi pandemije covida-19 so v turški turistični panogi letos pričakovali okrevanje. Vlada v Ankari je pred rusko invazijo na Ukrajino za letos napovedovala prihod 45 milijonov turistov, med njimi sedem milijonov iz Rusije ter tri milijone iz Ukrajine.

Od tedaj so se pričakovanja o obisku ruskih in ukrajinskih gostov znižala. Minister za turizem Mehmet Nuri Ersoy je pred dnevi za radio Habertürk dejal, da bodo ta izpad pomagali nadomestiti turisti iz zahodnih držav, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Ukrajincev v nove napovedi ne vštevajo več, medtem ko naj bi Rusov, od katerih naj bi večina ne mogla potovati v Evropo, po novem v Turčiji letos pričakovali le tri milijone. Turistični prihodki države, ki si jih je vlada pred meseci obetala v višini 35 milijard dolarjev, naj letos po ocenah ne bi dosegli 30 milijard dolarjev.