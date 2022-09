Ruski in kitajski zunanji minister branita avtokratsko os

Ruski zunanji minister je ZDA obtožil diktatorskega delovanja proti drugim državam. »Washington se predstavlja za skoraj božjega odposlanca na Zemlji,« je na splošni razpravi 77. generalne skupščine OZN govoril Sergej Lavrov. »Imenujte državo, kjer je Washington posredoval s silo, pa se je zato izboljšalo življenje!«

Šef ruske diplomacije je kritiziral tudi zahodne sankcije proti svoji državi, a je nastopil v času, ko njegov predsednik Vladimir Putin med vojaškimi porazi v Ukrajini ukazuje delno mobilizacijo ter grozi z jedrskim orožjem. Zato so vsaj v ZDA in drugih zahodnih državah v šoku, na splošni razpravi pa je prek video povezave govoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter zahteval pravično kazen za agresijo na njegovo državo.

Kitajski šef diplomacje Wang Yi. Foto Eduardo Munoz/Reuters

Velik del mednarodne javnosti obsoja tudi referendum na območjih Ukrajine pod rusko zasedbo, Lavrov pa se je še bolj postavil na stran prav tako avtokratske Kitajske. Ocenil je, da se ZDA z vpletanjem v napetosti med Tajvanom in Kitajsko igrajo z ognjem, svoje pa je povedal tudi njegov kitajski kolega. »Pretresi in vojne lahko le odprejo Pandorino skrinjico, skupaj bi morali nasprotovati politiki blokov,« je ocenjeval kitajski zunanji minister Wang Yi.

Ameriškega predsednika Joeja Bidna je okaral zaradi podpiranja demokracij proti drugim političnim sistemom, po njegovem mnenju demokracije in človekovih pravic ne bi smeli zlorabljati za politične cilje. Dosedanja visoka komisarka OZN za človekove pravice Michelle Bachelet pa je kitajsko arbitrarno in diskriminacijsko zapiranje Ujgurjev in drugih muslimanov ocenila za morebitne zločine proti človeštvu in v avtokratskem Iranu se ljudstvo pravkar upira zatiranju v imenu verskega in političnega diktata.