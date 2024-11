Ruski parlament ratificiral zakon o obrambnem sodelovanju s Severno Korejo

Zgornji dom ruskega parlamenta je danes soglasno ratificiral zakon o obrambnem sodelovanju s Severno Korejo, potem ko so ga oktobra potrdili v dumi na podlagi junija sklenjenega sporazuma med Moskvo in Pjongjangom. Zakon so potrdili, medtem ko so se ukrajinski vojaki po navedbah Kijeva na ruskem ozemlju spopadli s severnokorejskimi.

Glasovanje v zgornjem domu ruskega parlamenta pomeni formalizacijo večmesečnega poglobljenega vzajemnega varnostnega in obrambnega sodelovanja med državama, ki sta bili zaveznici že med hladno vojno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V dumi, spodnjem domu parlamenta, so zakon o strateškem sodelovanju ratificirali 24. oktobra na podlagi sporazuma, ki ga je predsednik Vladimir Putin podpisal junija med srečanjem s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom v Pjongjangu.

Po potrditvi v dumi in zgornjem domu mora zakon o vzajemnem obrambnem sodelovanju med državama podpisati še ruski predsednik.

Po navedbah Kijeva so zakon potrdili, medtem ko so se ukrajinski vojaki na ruskem ozemlju spopadli s severnokorejskimi. FOTO: Shamil Zhumatov/Reuters

Zgornji dom je zakon potrdil, medtem ko je Severna Koreja v vojno z Ukrajino v rusko obmejno regijo Kursk poslala več tisoč vojakov.

Ukrajinski vojaki so se v regiji Kursk prvič spopadli s severnokorejskimi, je v torek povedal ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov, medtem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poudaril, da prvi spopadi s Severno Korejo odpirajo novo poglavje nestabilnosti v svetu.

Zahodne zaveznice Ukrajine izražajo zaskrbljenost, da bo Moskva v zameno za sodelovanje na bojišču Pjongjangu omogočila podporo pri razvoju jedrskega orožja, poroča AFP.