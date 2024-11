Rusija pozdravila tesne vezi med vojskama Moskve in Pjongjanga

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je po pogovorih s severnokorejsko kolegico Choe Son-hui danes izpostavil tesne vezi med vojskama obeh držav, Son-hui pa je Moskvi zagotovila podporo do zmage, poroča francoska tiskovna agencija AFP. ZDA so medtem znova opozorile na tisoče severnokorejskih vojakov v Rusiji, ki bi jih lahko napotili v Ukrajino.

»Ponavljamo, da bomo ves čas stali trdno ob strani našim ruskim tovarišem do dneva zmage,« je po poročanju AFP danes v Moskvi dejala Choe Son-hui.

»Ne dvomimo, da bosta ruska vojska in ljudstvo pod modrim vodstvom spoštovanega ruskega predsednika Vladimirja Putina zagotovo dosegli veliko zmago v svojem svetem boju za obrambo suverenih pravic in varnosti svoje države,« je dodala.

Lavrov je ob njenem obisku izpostavil, da so bile med vojskama in posebnimi službami obeh držav vzpostavljene zelo tesne vezi. To bo po njegovih besedah omogočilo tudi reševanje pomembnih varnostnih ciljev za ruske in severnokorejske državljane.

Choe Son-hui je Moskvo obiskala v času, ko Zahod trdi, da naj bi Severna Koreja v Rusijo poslala več tisoč vojakov za vojskovanje v Ukrajini.

»Sedaj ocenjujemo, da je v Rusiji skupaj okoli 10.000 severnokorejskih vojakov, po najnovejših informacijah pa naj bi jih kar 8000 napotili v regijo Kursk,« je v četrtek dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken.

»Za zdaj še nismo opazili, da bi se te enote vključile v boj proti ukrajinskim silam, vendar pričakujemo, da se bo to zgodilo v prihodnjih dneh,« je dodal.

Na železniški postaji Jaroslavski so odkrili spominsko ploščo na obisk Kim Il Sunga leta 1949. FOTO/AFP

Južnokorejski obrambni minister Kim Yong-hyun pa je medtem po poročanju AFP izpostavil, da je Severna Koreja Rusiji dobavila tudi prek 1000 raket in več milijonov kosov streliva.

Peking je doslej strani pozival k politični rešitvi spora in umiritvi razmer. V odzivu na navedbe glede severnokorejskih vojakov v Rusiji je sporočil, da vse tesnejše vezi med Pjongjangom in Moskvo niso njihova skrb.

»Severna Koreja in Rusija sta dve neodvisni suvereni državi. Kako razvijata dvostranske odnose, je njuna stvar,« je danes dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lin Jian.

Rusija in Severna Koreja sta po ruski invaziji na Ukrajino v zadnjih dveh letih okrepili svoje politično in vojaško zavezništvo. Severna Koreja je pod sankcijami ZN zaradi jedrskega in raketnega programa, Rusija pa je pod sankcijami zahodnih držav in zaveznic zaradi vojne v Ukrajini.