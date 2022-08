Rusko ognjeno moč poganjajo deli, kupljeni na Zahodu

V nadaljevanju preberite:

Med zdaj že več kot pet mesecev trajajočo vojno so branilci Ukrajine ruskim napadalcem uničili ogromno orožja in oborožitvenih sistemov. Poleg tega so jim na bojišču zaplenili 27 kosov orožja, ki so bili popolnoma ali večinoma nepoškodovani. Ko so te sisteme razstavili ter jih podrobno pregledali, so v njih našli več kot 450 sestavnih delov, ki so jih Rusom prodali proizvajalci iz ­zahodnih držav.