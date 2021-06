Rusko sodišče prepovedalo organizacije Navalnega

Podporniki Navalnega so zato tudi sodni proces označili za politično motiviranega in za sredstvo utišanja politične opozicije. FOTO: Shutterstock

Sodišče v Moskvi je sledilo zahtevi tožilstva in več organizacij, ki jih vodi zaprti opozicijski voditelj, razglasilo za ekstremistične in s tem prepovedalo njihovo delovanje. V skladu z novim zakonom tako voditelji, člani in podporniki teh organizacij ne bodo smeli sodelovati na parlamentarnih volitvah, ki bodo jeseni.Sodišče je prepovedalo delovanje Protikorupcijske fundacije (FBK), ki jo vodi Navalni, in vse njene regionalne izpostave. To je predlagalo tožilstvo, ki je ocenilo, da te organizacije destabilizirajo »družbenopolitični položaj v državi«, povzema nemška tiskovna agencija DPA.Kot je novinarjem pred sodiščem povedal predstavnik tožilstva, te organizacije »niso zgolj širile informacij, ki so spodbujale sovraštvo in odpor do vladnih predstavnikov, ampak so izvajale tudi ekstremistična dejanja«. FBK je pozival »k skrajnim dejanjem, množičnemu uporu in je poskušal v nezakonite dejavnosti vključiti tudi mladoletnike«, je pojasnil.Odvetniki organizacije FBK so sicer že napovedali pritožbo, vendar pa naj bi bila odločitev sodišča, ki je o zadevi razpravljalo 12 ur za zaprtimi vrati, že zavezujoča in izvršljiva, navaja francoska tiskovna agencija AFP.Po mnenju analitikov je poteza sodišča sicer v sozvočju z novim zakonom, ki prepoveduje sodelovanje podpornikov skrajnih organizacij na parlamentarnih volitvah. Zakon je ruski predsednikuveljavil prejšnji teden, in čeprav velja na splošno za vse »skrajne organizacije«, pa je bil po mnenju kritikov in opazovalcev napisan zgolj zato, da bi podpornikom Navalnega onemogočili sodelovanje na volitvah.Podporniki Navalnega so zato tudi sodni proces označili za politično motiviranega in za sredstvo utišanja politične opozicije. Navalni pa je svoje podpornike pozval, naj ne obupajo. »Dokler ste tu, ne bomo izginili,« je dejal zaprti ruski aktivist v izjavi, objavljeni na Instagramu. Tudi drugi njegovi podporniki, ki delujejo tudi iz tujine, napovedujejo, da jih odločitev sodišča ne bo ustavila in da bodo nadaljevali svoje delo.Na odločitev moskovskega sodišča so se že odzvali tudi v Washingtonu in opozorili, da to več tisoč ljudi, zaposlenih v organizaciji, prostovoljcev in na tisoče podpornikov po vsej Rusiji izpostavlja kazenskemu pregonu in zaporu »zgolj zato, ker izvajajo pravico do osnovnih človekovih pravic, ki jih zagotavlja ruska ustava«. »S tem dejanjem je Rusija kriminalizirala enega od še preostalih neodvisnih političnih gibanj v državi,« je dejal tiskovni predstavnik State Departmentain hkrati pozval k takojšnji izpustitvi Navalnega.