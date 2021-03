Ruttejeva stranka zmagovalka nizozemskih volitev

Parlamentarne volitve na Nizozemskem so poskrbele za manjše presenečenje, vsaj sodeč po izidih vzporednih volitev, ki jih je objavila nizozemska javna televizija. Zmagovalka volitev je po pričakovanjih postala vladajoča Ljudska stranka za svobodo in demokracijo premiera Marka Rutteja (VVD), katere poslanci v prihodnjem mandatu zasedali 37 od 150 sedežev v spodnjem domu parlamenta v Haagu.



Na drugo mesto se je medtem nepričakovano uvrstila socialnoliberalna stranka Demokrati 66 (D66), ki je osvojila 27 poslanskih mandatov, oziroma 8 več kot na zadnjih parlamentarnih volitvah leta 2017. Skrajno desna Stranka za svobodo Geerta Wildersa je osvojila dva mandata manj kot pred štirimi leti in je posledično zdrsnila na tretje mesto.



Analitiki predvidevajo, da bo prihodnja vlada najverjetneje sestavljena iz enakih strank, kot je bila dosedanja. V njej so poleg VVD in D66 sodelovali še krščanski demokrati ter stranka krščanska unija. Sodeč po izidih vzporednih volitev se je v spodnji dom parlamenta uspelo prebiti kar 17 strankam. Na volitvah jih je sicer sodelovalo rekordnih 37.

