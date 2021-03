S 1. aprilom na Hrvaško tudi z negativnim hitrim testom

Upoštevali bodo tudi cepiva, ki niso potrjena v EU

Na Hrvaškem so doslej cepili 374.399 ljudi, od tega z dvema odmerkoma cepiva 81.171. FOTO: Denis Lovrović/AFP

Maske na prostem obvezne le ponekod

Trenutno 11.306 aktivnih primerov okužb

Na Hrvaškem bodo s 1. aprilom omogočili vstop v državo vsem, ki so preboleli covid-19 ali se cepili proti njemu, zaradi česar ne bodo potrebovali svežega PCR-testa. Vstop v državo bodo omogočili tudi z negativnim hitrim testom. Število okužb z novim koronavirusom se sicer vse bolj povečuje – današnjih 2623 okužb je največ od 23. decembra lani.Kot je dejal hrvaški notranji ministerna današnji novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite, bo Hrvaška od polnoči pri prehodu hrvaške meje omogočala vstop tudi potnikom, ki bodo predložili potrdilo o negativnem antigenskem testu.Povedal je, da bodo dovolili vstop v državo tudi potnikom, ki imajo potrdilo o cepljenju, tudi s cepivi, ki niso potrjena v EU, kot sta rusko ali kitajsko. Od drugega odmerka bo sicer moralo miniti najmanj 14 dni.V Hrvaško bodo lahko vstopili tudi tisti, ki so preboleli covid-19 v zadnjih 180 dneh. Izjema bo veljala za otroke do sedmega leta starosti, če potujejo s starši ali skrbniki, ki sami izpolnjujejo epidemiološke pogoje za vstop na Hrvaško. Izjema bo veljala tudi za »digitalne nomade«, je še povedal Božinović, a ni pojasnil, kako bodo to preverjali v praksi. Minister tudi ne pričakuje, da bodo imeli zaradi spremenjenih ukrepov na meji občutno več obiskov.Na državni ravni bodo s četrtkom nekoliko poostrili posamezne protikoronske ukrepe, tako da so znova prepovedali uporabo športnih dvoran za treninge, z izjemo prvega in drugega razreda športnikov. Ponovno so zaprli tudi otroške igralnice in delavnice v zaprtih prostorih. Ukrepi bodo veljali do 15. aprila.Božinović je poudaril, da so lokalni štabi civilne zaščite v posameznih županijah dodatno poostrili ukrepe, kot je to v splitsko-dalmatinski in šibeniško-kninski županiji, v katerih so znova uveljavili obvezno uporabo zaščitnih mask na prostem, ko se na določenih lokacijah, kot so tržnice, pričakuje večje število ljudi.Prav tako so omejili obratovanje gostinskih lokalov do 20. ure. Prodaja alkoholnih pijač je prepovedana med 20. in 6. uro zjutraj. Obvezno uporabo zaščitnih mask na prostem, tudi na terasah gostinskih lokalov, pa so napovedali v Zagrebu.Poostreni ukrepi so posledica vse slabšega epidemiološkega stanja v državi. V zadnjih 24 urah so ob 10.622 testih potrdili 2623 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je največ od 23. decembra lani, ko so jih potrdili 2763. V zadnjih 24 urah je umrlo 19 bolnikov s covidom-19, so še povedali na novinarski konferenci.Prejšnjo sredo so na Hrvaškem potrdili 1891 novih okužb, v sredo pred štirinajstimi dnevi pa 1445, je povedal direktor hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ). Poudaril je, da so v prvih treh dneh tega tedna v državi potrdili 47 odstotkov več novih okužb kot v prvih treh dneh prejšnjega tedna. Trenutna 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev znaša 448,2, stopnja smrtnosti na milijon prebivalcev pa 1460,8.V državi je trenutno 11.306 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 1337 covidnih bolnikov, od katerih jih 144 potrebuje pomoč medicinskih ventilatorjev. V samoizolaciji je 29.076 ljudi. Od 25. februarja lani so potrdili 271.632 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 5947 covidnih bolnikov.Na Hrvaškem so doslej uporabili 464.003 odmerkov cepiv proti covidu-19 Pfizerja, Moderne in AstraZenece. Cepili so 374.399 ljudi, od tega z dvema odmerkoma cepiva 81.171.