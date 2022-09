S covidom so še težave, toda pandemije je konec

V nadaljevanju preberite:

»Pandemije je konec!« je v nedavnem televizijskem intervjuju­ zatrdil ameriški predsednik Joe Biden. Dodal je, da so s covidom-19 še težave in bo s tem še veliko dela, a tudi opozoril, da nihče več ne nosi mask, pa so vsi videti v redu. Zaradi dvomljivih izjav zdravstvenih in političnih oblasti v začetku pandemije je republikanska opozicija obljubila vse vrste preiskav, če bo po vmesnih volitvah dobila ­kongresno večino.