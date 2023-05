S Putinovim zaveznikom št. 1 vse v najlepšem redu

V nadaljevanju preberite:

O njegovem zdravju se je zadnji mesec ugibalo kot še nikoli doslej, toda preplah, da je beloruski voditelj, ki je na čelu te vzhodnoevropske države od leta 1994, hudo zbolel, je bil očitno lažen. Pred današnjim srečanjem z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ob robu evrazijskega gospodarskega foruma v Moskvi se je Aleksander Lukašenko, ki so ga do nedavnega optimistično razglašali za »zadnjega evropskega diktatorja«, pojavil pred kamerami in vztrajal, da bo še dolgo živel.

Lukašenkovi nasprotniki so se prehitro podvrgli pobožnim željam, je za Delo razmišljal Pavel Slunkin, analitik pri Evropskem svetu za zunanje odnose (ECFR). »Njegovemu zdravju se namenja toliko pozornosti samo zato, ker si ljudje želijo razmišljati o pozitivnih scenarijih, v katerih se slabim možem dogajajo slabe stvari,« je pojasnil nekdanji beloruski diplomat.