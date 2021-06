S tovornjakom zbil štiričlansko muslimansko družino

Na jugu kanadske province Ontario je sinoči 20-letni osumljenec s tovornjakom zbil štiri člane muslimanske družine. Po navedbah policije je bil napad načrtovan. Domnevnega povzročitelja so sicer aretirali in mu bodo sodili za umor štirih oseb in poskus umora ene osebe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Po napadu so hospitalizirali tudi enega izmed otrok, ki je preživel.



Kot je za medije pojasnil vodja kriminalistov Paul Waight, ima policija dokaze, da je šlo za načrtno in premišljeno dejanje, žrtve pa so bile tarče zaradi svoje veroizpovedi, še navaja AFP.

