Salvini bi lahko dobil visoko zaporno kazen

V nadaljevanju preberite:

V Agrigentu na Siciliji se je začel sodni proces proti nekdanjemu notranjemu ministru in zdajšnjemu vodji desničarke stranke Liga Matteu Salviniju, ker je poleti 2019 kot minister skoraj tri tedne zadrževal 147 izmučenih prebežnikov na španski človekoljubni ladji Open Arms, ki ji ni dovolil pristati v nobenem italijanskem pristanišču.

Španci so brodolomce rešili na odprtem morju, Salvinija pa nobeno moledovanje in politični pritisk nista mogla premakniti, da bi jim dovolil izkrcanje. Vodja stranke Liga, ki je po tem dogodku kmalu izgubil ministrsko mesto, ker je napak precenil razmerje sil v državi, bi si lahko na procesu pridelal kar visoko zaporno kazen, če ga bodo kdaj spoznali za krivega. Najvišja kazen za tako kaznivo dejanje v Italiji je 15 let zapora. Če bi Salvinija res obsodili, bi to lahko močno pretreslo politično prizorišče.