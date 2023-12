Salvinija pustili na cedilu tudi evropski zavezniki

V nadaljevanju preberite:

Voditelj italijanskih desnih populistov iz stranke Liga Matteo Salvini je danes v Firencah zbral več kot dva tisoč voditeljev in predstavnikov skrajno desnih strank, ki v evropskem parlamentu nastopajo v skupini Identiteta in demokracija (ID). Zavihteti se je poskušal na vrh italijanske skrajne desnice, zavzema se za združitev vseh na desni pod dežnikom ID, pa mu ne uspe. Tokrat so ga pustili na cedilu tudi nekateri evropski zavezniki, manjkala sta Marie Le Pen in nova nizozemska politična zvezda, zmagovalec zadnjih volitev Geert Wilders.