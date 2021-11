Samota in potrošništvo hodita z roko v roki, verjetno drug drugega ustvarjata

V nadaljevanju preberite:

»Dandanes skuša vsak sebe kar se da ločiti od drugih. V sebi hoče občutiti polnost življenja, rezultat vseh njegovih prizadevanj pa je namesto polnosti življenja samo popoln samomor, kajti namesto popolne opredelitve svojega bitja zapade v popolno osamitev.

V našem stoletju so se namreč vsi razdelili na posameznike – vsak se osamlja v svojo luknjo, vsak se oddaljuje od drugega ter skriva sebe in to, kar ima, in konča tako, da se odriva od ljudi in da sam ljudi odriva od sebe.

V osami kopiči bogastvo in si misli: 'Kako sem zdaj močan in preskrbljen,' pri tem pa sploh ne ve, norec, da bolj ko kopiči, bolj se pogreza v samomorilsko nemoč. Navadil se je namreč, da se zanaša zgolj nase. Kot posameznik se je ločil od celote in svojo dušo priučil k temu, da ne verjame v človeško pomoč, v ljudi in človeštvo, in samo še trepeta, da ne bo ob svoj denar in pravice, ki jih je pridobil.

Človeški razum zdaj povsod s posmehom zavrača spoznanje, da prava preskrbljenost človeka ni v osebni osamitvi njegovih prizadevanj, temveč v splošni človeški skupnosti. Ampak gotovo bo tako, da se bo tudi ta strašna osamitev končala in bodo vsi naenkrat sprevideli, kako nenaravno so se ločili drug od drugega. Tak bo že duh časa in začudili se bodo nad tem, da so tako dolgo sedeli v temi, ne da bi videli svetlobo.«

Kot da je bilo napisano danes, mar ne? A to je ci