Sanader in HDZ obsojena v največjem korupcijskem primeru na Hrvaškem

Hrvaško vrhovno sodišče je danes objavilo pravnomočno sodbo v največjem korupcijskem primeru na Hrvaškem, ki je bolj znan kot afera Fimi-media. Vrhovno sodišče je nekdanjega predsednika hrvaške vlade in HDZ Iva Sanaderja obsodilo na sedem let zapora, HDZ pa bo morala plačati 3,5 milijona kun (467.000 evrov).

Sanader, HDZ in ostali so bili v največji korupcijski aferi v hrvaški politiki leta 2011 obtoženi odtujitve najmanj deset milijonov evrov iz javnih podjetij in ministrstev preko oglaševalske agencije Fimi-media. Del denarja naj bi končal v žepih posameznikov, del pa v črnih skladih HDZ.

Sanaderju sedem let zapora in nekaj manj kot dva milijona evrov kazni

Sanader je bil na prvem sojenju obsojen na devet let zapora, a je hrvaško ustavno sodišče to sodbo leta 2013 razveljavilo zaradi postopkovnih napak.

Na ponovljenem sojenju, ki se je začelo leta 2016, so Sanaderja novembra lani nepravnomočno obsodili na osem let zapora. Obenem so HDZ kaznovali s 3,5 milijona kun (467.000 evrov) kazni ter odvzemom 14 milijonov kun (1,87 milijona evrov), pri katerih je šlo po ugotovitvah sodišča za nezakonito pridobljeno premoženjsko korist.

Hrvaško vrhovno sodišče je delno potrdilo prvostopenjsko sodbo zagrebškega županijskega sodišča, jo delno razveljavilo in delno spremenilo, so danes objavili na spletni strani vrhovnega sodišča.

Nekdanjemu hrvaškemu premieru in šefu HDZ so zaradi zdravstvenih težav znižali zaporno kazen za leto dni, na sedem let zapora zaradi odtujitve več milijonov evrov iz javnih podjetij prek oglaševalskega podjetja Fimi-media.

Poleg milejše pravnomočne kazni bo moral Sanader vrniti tudi 14,9 milijona kun (nekaj manj kot dva milijona evrov), kar je tudi za 1,25 milijona kun (167.000 evrov) manj, kot je to določilo sodišče na prvi stopnji novembra lani. Gre za denar, ki je ocenjen kot nesorazmerje med Sanaderjevim premoženjem in njegovimi prihodki.

FOTO: Ranko Suvar/Cropix

Za HDZ skoraj pol milijona evrov kazni

HDZ bo morala plačati skoraj pol milijona evrov kazni, poleg tega bo morala vrniti 14,6 milijona kun (1,95 milijona evrov), kar je nekoliko več, kot je bilo na prvi stopnji.

HDZ je tako prva hrvaška politična stranka, ki je obsojena in kaznovana zaradi korupcije.

Poleg 67-letnega Sanaderja in HDZ je sodišče spoznalo za krive tudi nekdanjega šefa hrvaške carine Mladena Barišića (HDZ) in bivšo blagajničarko HDZ Branko Pavošević. Barišiću je potrdilo dve leti in deset mesecev zapora, Pavoševićevi pa leto in štiri mesece zapora.

Sanader prestaja šestletno zaporno kazen zaradi korupcijskega primera Planinska. Nekoč najmočnejši hrvaški politik je nepravnomočno obsojen na zaporno kazen tudi v združenih primerih Ina-Mol in Hypo banka.

Plenković napovedal spoštovanje odločitve sodišča

Na objavo pravnomočne sodbe se je na sedežu HDZ odzval hrvaški premier in predsednik HDZ Andrej Plenković. Kot je dejal, bodo spoštovali odločitev sodišča in nakazali denar v državni proračun. Meni, da nakazilo ne bo vplivalo na finančno stabilnost stranke. Napovedal je, da bodo v stranki razpravljali tudi o možnosti pritožbe na ustavno sodišče.

Kot predsednik HDZ je zavrnil kakršnokoli politično odgovornost aktualnega vodstva stranke za, kot je dejal, poteze posameznikov v obdobju med letoma 2004 in 2009, na katere se nanaša pravnomočna sodba. Meni, da je HDZ plačala politično ceno za afero Fimi-media na parlamentarnih volitvah leta 2011, ko so volivci poslali stranko v opozicijo.

Kot je poudaril, odločitev vrhovnega sodišča dokončna zavrača vse kritike opozicije, da je hrvaško pravosodje v celoti pod vplivom HDZ. Ostro je zavrnil tudi poskus opozicije, da bi HDZ označili za kriminalno organizacijo. Pojasnil je, da HDZ pod njegovim vodstvom posluje finančno transparentno, brez posojil in brez izgub.

V opozicijski SDP so prepričani, da HDZ za kaznivo dejanje korupcije ne more bremeniti samo enega človeka. Predsednik SDP Peđa Grbin je pred novinarji spomnil, da so nekateri člani HDZ, ki so bili v vrhu stranke ob Sanaderju, tudi danes na visokih položajih v hrvaškem parlamentu.