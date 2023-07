Konservativci in skrajna desnica blizu absolutne večine

V nadaljevanju preberite:

Manj kot teden dni pred predčasnimi volitvami vse kaže na triumf opozicijske konservativne Ljudske stranke (PP). Toda v razdrobljeni politični krajini četrtega gospodarstva EU bo bolj kot to, kdo bo zmagal, pomembno, kdo bo zbral zadostno podporo za sestavo novo vlade. To v končnici polarizirane kampanje daje nekaj upanja vladajočim socialistom (PSOE) premiera Pedra Sáncheza in njihovi naravni koalicijski partnerici, aliansi progresivnih strank Sumar.