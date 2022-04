Sanje v vrečki Louisa Vuittona

V nadaljevanju preberite:

Odkar so v Šanghaju pred nekaj več kot tremi tedni – kot ukrep proti širjenju pandemije koronavirusa – uvedli popolno zaprtje mesta, morajo prebivalci kitajskega finančnega središča vsak dan opravljati antigenske teste na covid-19, nato pa bris pustiti v vrečki, obešeni na zunanji strani vhodnih vrat. V stanovanjskih naseljih, kjer živijo premožnejši, so na kljukah vse pogosteje obešene velike vreče z logotipom Prade, Hermesa ali Louisa Vuittona. To je znak, da živijo tukaj Šanghajčani, ki so nedavno kupili enega od teh luksuznih predmetov in ki še posebej težko prenašajo pandemijo – že zato, ker nihče ne vidi njihovega novega kostima znamke Chanel ali Bulgarijeve ure.