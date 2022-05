Sankcije počasi najedajo Rusijo

V nadaljevanju preberite:

EU in celoten Zahod sta po ruskem napadu na Ukrajino sprejela sankcije v obsegu, kakršnega še ni doživela nobena država. a. Njihov cilj je omejiti moč Rusije v vojni in zavreti odločanje za nove vojne. Z ukrepi proti bančnemu sektorju, centralni banki, strateški industriji, oligarhom, politikom in drugimi ukrepi Rusija izgublja manevrski prostor. Vsak teden mora nameniti več milijard dolarjev za trdnost tečaja rublja, prekinjene so dobavne verige, višajo se socialni izdatki, nezaposlenost narašča, težave ima pri obnovi oborožitve.Največji učinek bi imele obsežnejše sankcije na energetskem področju, ki bi na drugi strani pomenile večje tveganje za Evropo.