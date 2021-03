Sankcije zavirajo sporazum o naložbah

V nadaljevanju preberite:

Odnosi med Kitajsko in EU so se poslabšali. Potem, ko je EU proti nekaj posameznikom in organizacijam, ki so po ocenah unije odgovorni za kratenje človekovih pravic Ujgurov, uvedle sankcije, je povračilne sankcije uvedla tudi Kitajska. Sankcije so doletele tudi znanstvenike. V evropskem parlamentu so medtem že odpovedali načrtovano razpravo o sporazumu o naložbah.