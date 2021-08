Sarajevsko presenečenje za hrvaške generale

V nadaljevanju preberite:

Odnosi med sosedama Hrvaško ter Bosno in Hercegovino že dolgo niso vzorni. Težav je precej, za najnovejšo pa je poskrbelo tožilstvo BiH, ki od pravosodnega sistema Hrvaške zahteva, naj »prevzame predmet, v katerem deset hrvaških državljanov sumi povzročitve kaznivih dejanj v okviru vojaške operacije Blisk [Bljesak]«. Za hrvaški politični vrh to ni sprejemljivo, v BiH so se zavili v molk, je pa res, da je zahteva prispela na Hrvaško v času slavljenja obletnice akcije Nevihta (Oluja).