Schengenska trdnjava za ruske obiske

Da bi v EU odpravili izdajanje vizumov turistom iz Rusije, že nekaj tednov glasno zahtevajo predvsem baltske države, Češka in Finska. Nekatere so vpeljale ali napovedale omejitve za izdajo vizumov Rusom na lastno pest. Zunanji ministri EU bodo o vprašanju vizumov razpravljali na neuradnem zasedanju, tako imenovanem gymnichu, ki bo danes in jutri potekalo v Pragi. Sprejetje najbolj trde ureditve ni verjetno, saj zanjo v EU ni soglasja. Proti ukinitvi vizumov za Ruse se je, denimo, izrekel nemški kancler Olaf Scholz, češ da je vojna Putinova in ne bi smeli kaznovati ljudi.