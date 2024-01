Scholz ob protestih kmetov: Kršenje demokratičnih procesov ni odgovor

Protesti nemških kmetov zoper znižanje subvencij se nadaljujejo, podpirajo pa jih tudi desničarske skupine. Nemški kancler Olaf Scholz je protestnike danes pozval, naj se izogibajo ekstremističnim akcijam. »Če se sicer legitimni protesti spremenijo v besnenje ter kršenje demokratičnih procesov in pravil institucij, izgubimo vsi,« je opozoril.

Nemški kmetje protestirajo že teden dni. S traktorji povzročajo blokade uvozov in izvozov na avtoceste, s svojimi vozili pa povzročajo prometne zastoje tudi v Berlinu in drugih mestih po državi. Osrednja protestna akcija kmetov je za ponedeljek napovedana v Berlinu, udeležilo pa naj bi se je na tisoče kmetov.

Razburil jih je predvsem načrt zvezne vlade, da odpravi davčne olajšave za kmetijsko dizelsko gorivo, ki veljajo že več kot 70 let. Oblasti so sprva nameravale subvencije ukiniti naenkrat, zaradi pritiskov pa so se odločile, da jih odpravijo postopoma. Kmetov tudi ta načrt ni pomiril.

V Nemčiji medtem vlada vse večja zaskrbljenost, da proteste kmetov izkorišča tudi skrajna desnica.

Skrajneži iz skupine Svobodna Saška, ki med drugim združuje monarhiste in teoretike zarote, so med protestom v Dresdnu vihteli rojalistične zastave in predelane fotografije nemških politikov, oblečenih v ujetnike. Ob tem so na spletu objavili več sporočil v podporo kmetom.

Osrednja protestna akcija kmetov je za ponedeljek napovedana v Berlinu, udeležilo pa naj bi se je na tisoče kmetov. FOTO: Jens Schlueter/Afp

Druge skupine, kot sta neonacistična skupina Tretji glas in nacionalistično gibanje Ein Prozent (En odstotek), so po navedbah nemškega notranjega ministrstva pozvale k stavkam in izgredom. Oblasti trdijo, da skrajneži stojijo za akcijami, kot je postavitev vislic ob avtocestah in oviranje gospodarskega ministra Roberta Habecka pri izkrcanju s trajekta.

»Pozivi k nasilju in grožnje nimajo mesta v demokraciji,« je v odzivu na dogajanje na protestih dejal Scholz. "Še posebej v tako napornem in turbulentnem času, kot je današnji, je pomembno ohraniti občutek za sorazmernost in ravnovesje - to bi moralo skrbeti vse demokrate," je dodal.

S kršenjem demokratičnih procesov in pravil institucij bodo po njegovem mnenju pridobili le tisti, ki zavračajo demokracijo.